Sense Bank дає гроші для малого та мікробізнесу на перехід на зелену енергетику

З 10 лютого 2025 року Sense Bank запускає програму грантів для малого бізнесу, щоб допомогти їм перейти на альтернативні джерела енергії

Ілюстративне фото: depositphotos.com

Державний Sense Bank розпочав приймання заявок на грантову програму "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України", яка допоможе бізнесу інвестувати в альтернативні джерела енергії. Про це інформує пресслужба банку.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Ініціатива реалізується за підтримки Норвезької агенції з розвитку співробітництва (NORAD) та уряду Німеччини в межах євроінтеграційної програми з імплементації угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

За умовами програми, мікропідприємці можуть отримати грант до 10 000 євро на придбання відновлюваних джерел енергії. Для малих підприємств передбачена підтримка до 20 000 євро, якщо вона комбінується з банківським кредитом: у такому разі грант може покрити до 40% заборгованості.

Подати заявку можна на порталі Фонду розвитку підприємництва з 10 лютого до 2 березня 2025 року. Додатково організатори проведуть безкоштовний вебінар 20 лютого.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділеннях Sense Bank або на його офіційному сайті.