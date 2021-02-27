Шанс 1 к 139 млн. Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро
27.02.2021, 13:39
Фото: depositphotos.com
Игрок из Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщает BFM.
Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером 26 февраля.
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Чтобы получить джекпот в 210 миллионов евро нужно было угадать числа: 6 – 12 – 22 – 29 – 33. Специалисты оценивали шансы игрока на успех как 1 к 139 миллионам.
Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из франции выиграл 200 миллионов евро.
- 7 июня 2018 года житель с юго-востока Франции второй раз подряд выиграл джек-пот в национальной лотерее "Мой миллион". Математики считают, что вероятность этого составляет один на 16 трлн.
- 26 июня 2018 года 59-летний Карло Массет из Сиднея в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею дважды за одну неделю: выигрыш составил $1,8 млн.
- 21 января 2021 года в штате Мэриленд продан лотерейный билет национальной лотереи Powerball, обеспечивающий его владельцу выигрыш джек-пота в $731 млн.
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