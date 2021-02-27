Шанс 1 к 139 млн. Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

Игрок из Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщает BFM.

Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером 26 февраля.

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Чтобы получить джекпот в 210 миллионов евро нужно было угадать числа: 6 – 12 – 22 – 29 – 33. Специалисты оценивали шансы игрока на успех как 1 к 139 миллионам.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из франции выиграл 200 миллионов евро.

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Наталия Софиенко

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