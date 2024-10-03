Швейцария планирует выделить $1,76 млрд на проекты восстановления Украины
Правительство Швейцарии планирует выделить $1,76 млрд (1,5 млрд швейцарских франков) на проекты реконструкции в Украине на следующие четыре года. Об этом заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.
Из этих денег 1 млрд швейцарских франков будет направлен на секторы самоуправления, разминирования и гуманитарную помощь. Остальные суммы будут направлены на программы восстановления с привлечением швейцарского частного сектора.
"Чтобы подчеркнуть серьезность наших намерений, здесь будет работать наш представитель, ответственный за реализацию этого проекта. Именно сейчас в Киеве работает делегация частного сектора, которая знакомится с потребностями Украины в сферах, за которые отвечает министерство, в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил Бауманн.
Подчеркивается, что помощь швейцарских партнеров поспособствует созданию новых рабочих мест в регионах.
Бауманн также отметил, что Швейцария в течение длительного периода внедряет программы поддержки для Украины. В частности, это вопросы децентрализации, программы восстановления, а также совместные проекты с Укрзалізницею и помощь в подготовке к отопительному сезону.
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