Швейцарія планує виділити $1,76 млрд на проєкти відновлення України

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Уряд Швейцарії планує виділити $1,76 млрд (1,5 млрд швейцарських франків) на проєкти реконструкції в Україні на наступні чотири роки. Про це заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

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З цих грошей 1 млрд швейцарських франків буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу. Решту суми буде направлено на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут працюватиме наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі", – зазначив Бауманн.

Наголошується, що допомога швейцарських партнерів сприятиме створенню нових робочих місць у регіонах.

Бауманн також зазначив, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України. Зокрема, це питання децентралізації, програми відновлення, а також спільні проєкти з Укрзалізницею та допомога під час підготовки до опалювального сезону.