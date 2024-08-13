Скандал в Литве. Со счета донатов для Украины пропали 130 000 евро. А потом вернулись

Акционер Contribee перевел деньги с аккаунта Blue/Yellow на свой счет, но потом вернул

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В Литве вспыхнул скандал, в центре которого оказался местный сервис для сбора донатов Contribee. Выяснилось, что один из его акционеров снял крупную сумму со счета фонда Blue/Yellow, который собирает средства в помощь Украине. Об этом сообщил литовский общественный вещатель LRT.

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Руководитель Contribee Адриюс Якученис сообщил, что в отношении одного из бывших руководителей платформы, который якобы самовольно заключил с Contribee кредитный договор для личных нужд, начато досудебное расследование.

Справка Литовский сервис Contribee – это краудфандинговая платформа для благотворительных организаций и фондов, создателей контента, художников и спортсменов. Компания Contribee была основана 29 июня 2020 года.



По данным на 30 января 2024 года, 31,52% акций Contribee владел Адриюс Якученис, 30,34% принадлежали Гедиминасу Раткявичюсу, 16,06% – Миндаугасу Михалаускасу, 10,5% – компании Sauliaus investicijos, оставшаяся часть акций принадлежала мелким акционерам.



Организация Blue/Yellow поддерживает Украину с 2014 года. С начала полномасштабного российского вторжения она собрала около десятки миллионов евро помощи украинцам. Среди крупнейших акций был проект поддержки "На радары!", в ходе которого было собрано Литовский сервис– это краудфандинговая платформа для благотворительных организаций и фондов, создателей контента, художников и спортсменов. Компания Contribee была основана 29 июня 2020 года.По данным на 30 января 2024 года, 31,52% акций Contribee владел Адриюс Якученис, 30,34% принадлежали Гедиминасу Раткявичюсу, 16,06% – Миндаугасу Михалаускасу, 10,5% – компании Sauliaus investicijos, оставшаяся часть акций принадлежала мелким акционерам.поддерживает Украину с 2014 года. С начала полномасштабного российского вторжения она собрала около десятки миллионов евро помощи украинцам. Среди крупнейших акций был проект поддержки "На радары!", в ходе которого было собрано 14 млн евро на приобретение радаров.

Оказалось, что Гедиминас Раткявичюс, бывший глава Contribee и один из ее основных акционеров, "одолжил" для своих личных нужд более 130 000 евро со счета Blue/Yellow.

По данным блогера Скирмантаса Малинаускаса, Раткявичюс вывел деньги, предварительно изменив данные для входа основателя Blue/Yellow Йонаса Охмана, чтобы тот не смог быстро заметить пропажу средств.

"Расчет был прост – Йонас заходит в систему довольно редко, поэтому можно будет выиграть время. А самое главное, когда всплывет скандальное событие, никто не захочет о нем говорить, потому что это не только станет последним гвоздем в гроб репутации Contribee, но и может ударить по крупной организации, которая честно работает над сбором пожертвований для Украины", – заявил блогер.

По его словам, замысел сработал блестяще. Ни Blue/Yellow, ни Contribee не сообщали об этом публично, опасаясь репутационных рисков. Однако данные досудебного расследования показывают, что один из представителей Contribee обращался в правоохранительные органы.

Представитель Blue/Yellow Каролис Жукаускас подтвердил LRT, что фонд обнаружил недостачу средств на своем аккаунте в Contribee в начале года.

"Представители Contribee сообщили, что у них внутренние проблемы и что они решают этот вопрос с помощью правоохранительных органов. В итоге все средства были возвращены, и у нас нет претензий к ним", – рассказал Жукаускас.

Фонд не понес убытков и до сих пор не знает всех деталей, поэтому не выносил этот вопрос в публичное пространство, добавил он.

13 августа стало известно, что Раткявичюс уволен из-за возможного присвоения средств со счета Blue/Yellow. После этого он обратился к создателям платформы и заявил, что полностью уходит из Contribee и продает свои акции, а также извинился за то, что нанес ущерб репутации компании.