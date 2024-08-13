Скандал у Литві. З рахунку донатів для України зникли 130 000 євро. А потім повернулися

Акціонер Contribee переказав гроші з облікового запису Blue/Yellow на свій рахунок, але потім повернув

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У Литві спалахнув скандал, у центрі якого опинився місцевий сервіс для збору донатів Contribee. З'ясувалося, що один із його акціонерів зняв велику суму з рахунку фонду Blue/Yellow, який збирає кошти на допомогу Україні. Про це повідомив литовський громадський мовник LRT.

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Керівник Contribee Адріюс Якученіс повідомив, що щодо одного з колишніх керівників платформи, який нібито самовільно уклав із Contribee кредитний договір для особистих потреб, розпочато досудове розслідування.

Довідка Литовський сервіс Contribee – це краудфандингова платформа для благодійних організацій та фондів, творців контенту, художників та спортсменів. Компанія Contribee була заснована 29 червня 2020 року.



За даними на 30 січня 2024 року, 31,52% акцій Contribee володів Адріюс Якученіс, 30,34% належали Гедімінасу Раткявічюсу, 16,06% – Міндаугасу Міхалаускасу, 10,5% – компанії Sauliaus investicijos, решту акцій належала дрібним акціонерам.



Організація Blue/Yellow підтримує Україну з 2014 року. З початку повномасштабного російського вторгнення вона зібрала близько десятки мільйонів євро допомоги українцям. Серед найбільших акцій був проєкт підтримки "На радари!", під час якого було зібрано Литовський сервіс– це краудфандингова платформа для благодійних організацій та фондів, творців контенту, художників та спортсменів. Компанія Contribee була заснована 29 червня 2020 року.За даними на 30 січня 2024 року, 31,52% акцій Contribee володів Адріюс Якученіс, 30,34% належали Гедімінасу Раткявічюсу, 16,06% – Міндаугасу Міхалаускасу, 10,5% – компанії Sauliaus investicijos, решту акцій належала дрібним акціонерам.підтримує Україну з 2014 року. З початку повномасштабного російського вторгнення вона зібрала близько десятки мільйонів євро допомоги українцям. Серед найбільших акцій був проєкт підтримки "На радари!", під час якого було зібрано 14 млн євро на придбання радарів.

Виявилося, що Гедімінас Раткявічюс, колишній голова Contribee та один із її основних акціонерів, "позичив" для своїх особистих потреб понад 130 000 євро з рахунку Blue/Yellow.

За даними блогера Скірмантаса Малінаускаса, Раткявічюс вивів гроші, попередньо змінивши дані для входу засновника Blue/Yellow Йонаса Охмана, щоб той не зміг швидко помітити зникнення коштів.

"Розрахунок був простий – Йонас заходить у систему досить рідко, тому можна буде виграти час. А найголовніше, коли спливе скандальна подія, ніхто не захоче про неї говорити, тому що це не тільки стане останнім цвяхом у труну репутації Contribee, але й може вдарити по великій організації, яка чесно працює над збиранням пожертв для України", – заявив блогер.

За його словами, задум спрацював блискуче. Ні Blue/Yellow, ні Contribee не повідомляли про це публічно, побоюючись репутаційних ризиків. Проте дані досудового розслідування показують, що один із представників Contribee звертався до правоохоронних органів.

Представник Blue/Yellow Кароліс Жукаускас підтвердив LRT, що фонд виявив нестачу коштів на своєму обліковому записі в Contribee на початку року.

"Представники Contribee повідомили, що у них внутрішні проблеми і що вони розв'язують це питання за допомогою правоохоронних органів. У результаті всі кошти були повернуті, і ми не маємо претензій до них", – розповів Жукаускас.

Фонд не зазнав збитків і досі не знає всіх деталей, тому не виносив це питання до публічного простору, додав він.

13 серпня стало відомо, що Раткявічюса звільнено через можливе присвоєння коштів із рахунку Blue/Yellow. Після цього він звернувся до творців платформи і заявив, що повністю йде з Contribee і продає свої акції, а також перепросив за те, що завдав шкоди репутації компанії.