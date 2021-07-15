Сколько получают самые дорогие топ-менеджеры украинских компаний: инфографика

Самыми дорогими топ-менеджерами среди руководителей крупнейших частных компаний Украины оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и Метинвест — Юрий Рыженков с ежемесячными ставками порядка $60 000. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Page.

Отмечается, что это базовая часть зарплаты, а с учетом бонусов, компенсаций и других выплат итоговая сумма может быть намного больше.

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В первую пятерку также попали Джеймс Норт из Ferrexpo с ежемесячным доходом $50 000, Игорь Гуцал из Оптима-Фарм – $40 000 и Олег Гез из Укрнафты – $40 000.

Зарплаты значительного числа участников рейтинга находятся в пределах $20 – 30 000 в месяц. Замыкает рейтинг генеральный директор Ашан Ритейл Украина Виктория Луценко с зарплатой $10 000 в месяц.

В 2021 году некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. В некоторых из них изменился порядок выплат – бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально, отмечают опрошенные HR.

Эксперты полагают, что продолжится тенденция снижения фиксированной части вознаграждения вплоть до 30% общей суммы выплат. Остальная часть будет зависеть от результатов. При этом от работодателей и далее будут ожидать выплат не в конце года, а поквартально. Возможно, такой подход станет доминирующим в оплате труда топ-менеджеров в ближайшие годы.

В 2019 году самым дорогим топ-менеджером среди руководителей крупнейших государственных компаний Украины являлся тогдашний глава Нафтогаза Андрей Коболев с зарплатой около 19,2 млн грн в год (по другим данным – около 47,1 млн грн).

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Наталия Софиенко

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