UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сколько получают самые дорогие топ-менеджеры украинских компаний: инфографика

15.07.2021, 12:30
Сколько получают самые дорогие топ-менеджеры украинских компаний: инфографика - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Самыми дорогими топ-менеджерами среди руководителей крупнейших частных компаний Украины оказались главы компаний Рината Ахметова: ДТЭК — Максим Тимченко и Метинвест — Юрий Рыженков с ежемесячными ставками порядка $60 000. Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Page.

Отмечается, что это базовая часть зарплаты, а с учетом бонусов, компенсаций и других выплат итоговая сумма может быть намного больше.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

В первую пятерку также попали Джеймс Норт из Ferrexpo с ежемесячным доходом $50 000, Игорь Гуцал из Оптима-Фарм – $40 000 и Олег Гез из Укрнафты – $40 000.

Зарплаты значительного числа участников рейтинга находятся в пределах $20 – 30 000 в месяц. Замыкает рейтинг генеральный директор Ашан Ритейл Украина Виктория Луценко с зарплатой $10 000 в месяц.


В 2021 году некоторые компании пошли на снижение фиксированной части вознаграждения топ-менеджеров и увеличили бонусную составляющую. В некоторых из них изменился порядок выплат – бонусы теперь могут выплачивать не в конце года, а поквартально, отмечают опрошенные HR.

Эксперты полагают, что продолжится тенденция снижения фиксированной части вознаграждения вплоть до 30% общей суммы выплат. Остальная часть будет зависеть от результатов. При этом от работодателей и далее будут ожидать выплат не в конце года, а поквартально. Возможно, такой подход станет доминирующим в оплате труда топ-менеджеров в ближайшие годы.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
зарплаты Ferrexpo Ринат Ахметова топ-менеджера
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 