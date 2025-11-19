Словакия вслед за Венгрией заявила, что может обжаловать запрет российского газа

Фото: EPA / Alexander Kazakov

Словакия рассмотрит возможность подачи иска против европейского плана по прекращению импорта природного газа из России в ЕС. Об этом в среду заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Хочу вас проинформировать, госпожа и господа, что я поручил вице-премьер-министру Словацкой Республики, г-же Саковой, министру иностранных дел господину Бланарову и министру юстиции господину Суску, чтобы они на ближайшее заседание правительства представили документ, в котором мы будем анализировать возможности подачи иска против в Словакию", - сказал он на брифинге.

Министры энергетики стран-членов ЕС в октябре поддержали предложение о постепенном прекращении импорта газа из России. Полный запрет должны ввести с 1 января 2028 года. Словакия, как и Венгрия, не поддержала это предложение.

Пока не точно, что Словакия подаст иск против Евросоюза. "Это решение наносит нам чрезвычайный ущерб. Все будет зависеть от того, как Еврокомиссия выполнит свои обязательства перед Словакией, которые были даны и подписаны президентом ЕК", – сказал Фицо.

Он в очередной раз повторил, что считает прекращение импорта российского газа вредным для Словакии, и еще раз выразил несогласие с использованием замороженных российских активов в ЕС для поддержки Украины.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова на прошлой неделе заявила, что российский газ составит лишь треть от общего объема поставок словацкой компании SPP в 2025 году.

Ранее газ из России имел основную долю в общем объеме импорта газа в Словакию. На поставки в этом году повлияло прекращение украинско-российского контракта на транзит газа.