Словаччина слідом за Угорщиною заявила, що може оскаржити заборону російського газу

Фото: EPA / Alexander Kazakov

Словаччина розгляне можливість подання позову проти європейського плану з припинення імпорту природного газу з Росії до ЄС. Про це у середу заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

"Хочу вас поінформувати, пані та панове, що я доручив віцепрем'єр-міністерці Словацької Республіки, пані Саковій, міністру закордонних справ пану Бланарові та міністру юстиції пану Суску, щоб вони на найближче засідання уряду представили документ, у якому ми аналізуватимемо можливості подання позову проти Європейського Союзу у справі зупинки постачання російського газу до Словаччини", – сказав він на брифінгу.

Міністри енергетики країн-членів ЄС у жовтні підтримали пропозицію щодо поступового припинення імпорту газу з Росії. Повна заборона має бути запроваджена з 1 січня 2028 року. Словаччина, як і Угорщина, не підтримала цю пропозицію.

Наразі поки що не точно, що Словаччина подасть позов проти Євросоюзу. "Це рішення завдає нам надзвичайної шкоди. Все залежатиме від того, як Єврокомісія виконає свої зобов'язання перед Словаччиною, які були дані й підписані президенткою ЄК", – сказав Фіцо.

Він вкотре повторив, що вважає припинення імпорту російського газу шкідливим для Словаччини, і ще раз висловив незгоду з використанням заморожених російських активів у ЄС для підтримки України.

Міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова минулого тижня заявила, що російський газ становитиме лише третину від загального обсягу постачань словацької компанії SPP у 2025 році.

Раніше газ з Росії мав основну частку в загальному обсязі імпорту газу до Словаччини. На постачання цього року вплинуло припинення українсько-російського контракту на транзит газу.