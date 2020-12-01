"Слуга народа" Третьякова хочет посмотреть на ФОПа, который заплатил 8000 налогов в год

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова выступила против выплаты помощи тем физическим лицам-предпринимателям, которые не платят налоги. Об этом Третьякова заявила на заседании комитета, где рассматривали законопроект президента Владимира Зеленского, что предлагает выплачивать 8000 грн единоразовой помощи украинцам.

Она считает, что ФЛП (ФОП-укр.), которые не оплатили в казну 8000 гривень налогов в год, не имеют право на "коронавирусную" помощь от государства.

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В частности, возникла дискуссия, нужно ли убрать норму, по которой претендовать на помощь не смогут работники, за которых не полностью оплатили Единый социальный взнос (ЕСВ). Третьякова выступила за сохранение нормы, отметив, что это должен быть стимул для работников давить на работодателя, чтобы он оплатил ЕСВ.

"Это справедливо — если ты платишь налоги, ты получаешь помощь, если ты не платишь, то извиняюсь", — отметила она.

Как пример она привела Германию, где государство платит тем, кто уплатил налоги. "Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9000 евро налогов в год — получили 5000 или 6000. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8000 гривен. Хочу посмотреть, честно", — подытожила депутат.

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В мае Третьякова во время вебинара в Киевской школе экономики сделала ряд неоднозначных высказываний на тему социальных пособий, в частности помощи при рождении ребенка. В частности, Третьякова сказала, что, по ее мнению, в семьях, в которых "рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь", дети рождаются "очень низкого качества". Это вызвало волну критики в ее адрес.

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Наталия Софиенко

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