Скандал с Гусаковым. В Украине усилят контроль за благотворительными сборами
Кабмин намерен ввести более жесткий контроль за прозрачностью благотворительных сборов после возможного мошенничества, связанного с пожертвованиями Назария Гусакова – львовского активиста с неизлечимым заболеванием СМА. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после координационного совещания правительства.
"После последнего резонансного случая поручил Минсоцполитики подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов", – написал он.
Премьер пока не раскрыл детали.
- Спинальная мышечная атрофия (СМА) – неизлечимое генетическое заболевание. Людям, имеющим это заболевание, нужно постоянно принимать дорогостоящие лекарства, чтобы продлевать свою жизнь.
- Скандал вокруг Гусакова вспыхнул 17 июня: в частности, журналистка Худецкая в X обвинила мужчину в мошенничестве во время сборов на лечение. Впоследствии мэр Львова Садовый заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат безвозмездно.
- Сам мужчина утверждает, что, кроме самого препарата, собирал на сопутствующие расходы по лечению и уходу. Относительно информации о том, что через его криптокошельки прошла сумма более $5 млн, Гусаков заявил, что помогал другим легализовывать выигрыши по покеру и ставкам, за что получал процент. Сейчас он прекратил сборы.
- Министр МВД докладывал президенту Зеленскому об этой ситуации. Глава государства сообщил, что Гусаков покинул Украину почти за неделю до скандала.
- Правоохранители открыли два уголовных дела по информации о возможном мошенничестве, связанном с благотворительными сборами Назария Гусакова.