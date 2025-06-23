Скандал с Гусаковым. В Украине усилят контроль за благотворительными сборами

После громкого скандала вокруг сборов средств Назарием Гусаковым правительство решило пересмотреть подход к прозрачности благотворительности

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Кабмин намерен ввести более жесткий контроль за прозрачностью благотворительных сборов после возможного мошенничества, связанного с пожертвованиями Назария Гусакова – львовского активиста с неизлечимым заболеванием СМА. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram после координационного совещания правительства.

"После последнего резонансного случая поручил Минсоцполитики подготовить предложения по усилению отчетности и прозрачности благотворительных сборов", – написал он.

Премьер пока не раскрыл детали.

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