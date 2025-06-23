Скандал з Гусаковим. В Україні посилять контроль за благодійними зборами
Кабмін має намір запровадити жорсткіший контроль за прозорістю благодійних зборів після можливого шахрайства, пов'язаного з благодійними зборами Назарія Гусакова, львівського активіста, що має невиліковне захворювання СМА. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram після координаційної наради уряду.
"Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів", – написав він.
Прем'єр наразі не розкрив деталей.
- Спінальна м'язова атрофія (СМА) – невиліковна генетична хвороба. Людям, що мають це захворювання, потрібно постійно вживати дорогі ліки, аби продовжувати своє життя.
- Скандал навколо Гусакова спалахнув 17 червня: зокрема, журналістка Худецька в X звинуватила чоловіка у шахрайстві на зборах для лікування. Згодом мер Львова Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік надавали Гусакову необхідний препарат безоплатно.
- Сам чоловік стверджує, що, окрім самого препарату, збирав на супутні витрати з лікування та догляду. Стосовно інформації про те, що через його криптогаманці пройшла сума у понад $5 млн, Гусаков заявив, що допомагав іншим легалізовувати виграші з покеру та ставок, за що отримував відсоток. Наразі він припинив збори.
- Міністр МВС доповідав президенту Зеленському про цю ситуацію. Глава держави повідомив, що Гусаков залишив Україну майже за тиждень до скандалу.
- Правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за інформацією про можливе шахрайство, пов'язане з благодійними зборами Назарія Гусакова.