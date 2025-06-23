Скандал з Гусаковим. В Україні посилять контроль за благодійними зборами

Після гучного скандалу навколо зборів коштів Назарієм Гусаковим уряд вирішив переглянути підхід до прозорості благодійності

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Кабмін має намір запровадити жорсткіший контроль за прозорістю благодійних зборів після можливого шахрайства, пов'язаного з благодійними зборами Назарія Гусакова, львівського активіста, що має невиліковне захворювання СМА. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram після координаційної наради уряду.

"Після останнього резонансного випадку доручив Мінсоцполітики підготувати пропозиції щодо посилення звітності та прозорості благодійних зборів", – написав він.

Прем'єр наразі не розкрив деталей.

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