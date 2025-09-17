Сооснователь сервиса Preply заявил об обыске

Сергей Лукьянов сообщил, что в квартире, которую он снимает, состоялся обыск

Фото: Сергей Лукьянов / Facebook

Сооснователь украинской EdTech-компании Preply Сергей Лукьянов заявил, что в квартире, которую он снимает, прошел обыск. Об этом Лукьянов сообщил в среду, 17 сентября.

"В данный момент у меня дома проходит незаконный обыск с участием представителей полиции и без решения суда. Арендодатель проник в жилье без моего ведома, сменил замки и привел полицию проводить обыск у меня", – написал Лукьянов в Facebook.

При этом по закону, добавил он, выселение возможно только по решению суда.

Других подробностей Лукьянов не сообщил.