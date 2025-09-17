Сооснователь сервиса Preply заявил об обыске
Сооснователь украинской EdTech-компании Preply Сергей Лукьянов заявил, что в квартире, которую он снимает, прошел обыск. Об этом Лукьянов сообщил в среду, 17 сентября.
"В данный момент у меня дома проходит незаконный обыск с участием представителей полиции и без решения суда. Арендодатель проник в жилье без моего ведома, сменил замки и привел полицию проводить обыск у меня", – написал Лукьянов в Facebook.
При этом по закону, добавил он, выселение возможно только по решению суда.
Других подробностей Лукьянов не сообщил.
- Preply – это глобальный маркетплейс для поиска репетиторов. Компанию основали в 2012 году украинцы Кирилл Бигай, Дмитрий Волошин и Сергей Лукьянов.
- По состоянию на 2023 год компания насчитывала более 600 сотрудников из 62 стран, имеет офисы в Барселоне, Нью-Йорке, Киеве и Лондоне. Платформа объединяет более 35 000 репетиторов, которые преподают более чем 50 языков в 180 странах мира.
- Компания использует машинное обучение, чтобы лучше организовывать взаимодействие учеников и преподавателей.
- Американский телеканал CNBC называл Preply конкурентом таких популярных платформ изучения языка, как Duolingo, Babbel и Busuu.
