Співзасновник сервісу Preply заявив про обшук

Сергій Лук'янов повідомив, що у квартирі, яку він винаймає, відбувся обшук

Фото: Сергій Лук'янов / Facebook

Співзасновник української EdTech-компанії Preply Сергій Лук'янов заявив, що у квартирі, яку він винаймає, відбувся обшук. Про це Лук'янов повідомив у середу, 17 вересня.

"В даний момент в мене вдома проходить незаконний обшук за участю представників поліції та без рішення суду. Орендодавець проник до житла без мого відома, змінив замки та привів поліцію проводити обшук в мене", – написав Лук'янов у Facebook.

Водночас за законом, додав він, виселення можливе лише за рішенням суду.

Інших подробиць Лук'янов не повідомив.