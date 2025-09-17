Співзасновник сервісу Preply заявив про обшук
Співзасновник української EdTech-компанії Preply Сергій Лук'янов заявив, що у квартирі, яку він винаймає, відбувся обшук. Про це Лук'янов повідомив у середу, 17 вересня.
"В даний момент в мене вдома проходить незаконний обшук за участю представників поліції та без рішення суду. Орендодавець проник до житла без мого відома, змінив замки та привів поліцію проводити обшук в мене", – написав Лук'янов у Facebook.
Водночас за законом, додав він, виселення можливе лише за рішенням суду.
Інших подробиць Лук'янов не повідомив.
- Preply – це глобальний маркетплейс для пошуку репетиторів. Компанію заснували у 2012 році українці Кирило Бігай, Дмитро Волошин і Сергій Лук’янов.
- Станом на 2023 рік компанія налічувала понад 600 працівників із 62 країн, має офіси в Барселоні, Нью-Йорку, Києві, та Лондоні. Платформа об’єднує понад 35 000 репетиторів, які викладають більш ніж 50 мов у 180 країнах світу.
- Компанія використовує машинне навчання, щоб краще організовувати взаємодію учнів і викладачів.
- Американський телеканал CNBC називав Preply конкурентом таких популярних платформ вивчення мови, як Duolingo, Babbel і Busuu.
