Сорос передал управление финансовой империей сыну
92-летний миллиардер, филантроп и инвестор Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в $25 млрд, 37-летнему сыну Алексу, пишет Reuters.
Представитель Сороса подтвердил детали из интервью Сороса-старшего, опубликованного в The Wall Street Journal в воскресенье.
Джордж Сорос заявил, что ранее не хотел, чтобы его фонды "Открытое общество" (OSF) перешли к одному из его пяти детей.
Говоря о своем решении передать фонды и остальную часть своей империи 37-летнему сыну, Сорос-старший сказал: "Он это заслужил".
Решительно выступает в поддержку Украины ЕС и США. В 2015 году Сорос пробыл в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, где работает его фонд, он не был так долго. Кроме того, он сказал, что намерен заняться стимулированием украинских переселенцев заниматься бизнесом.
В декабре прошлого года совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.
Алекс Сорос заявил, что он "больше политик", чем его отец, и планирует продолжать жертвовать средства семьи в поддержку левых политических кандидатов в США.
"Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать", – отметил Алекс Сорос.
Он также планирует расширить приоритеты Open Society Foundations, включив в них право голоса, право на аборт и гендерное равенство.
В середине мая появились слухи о смерти Джорджа Сороса. Опровергая их, 92-летний миллиардер заявил, что он "жив и здоров".
- В феврале 2023 года, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Сорос заявил, что победа Украины в войне против России будет способствовать распаду последней как империи .
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