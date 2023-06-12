Сорос передал управление финансовой империей сыну

92-летний миллиардер, филантроп и инвестор Джордж Сорос передал контроль над своей финансовой империей, которая оценивается в $25 млрд, 37-летнему сыну Алексу, пишет Reuters.

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Представитель Сороса подтвердил детали из интервью Сороса-старшего, опубликованного в The Wall Street Journal в воскресенье.

Джордж Сорос заявил, что ранее не хотел, чтобы его фонды "Открытое общество" (OSF) перешли к одному из его пяти детей.

Говоря о своем решении передать фонды и остальную часть своей империи 37-летнему сыну, Сорос-старший сказал: "Он это заслужил".

Джордж Сорос – американский трейдер, финансист, инвестор и филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник рыночного фундаментализма. Основатель сети организаций, известных как Фонд Сороса. Член исполнительного комитета International Crisis Group.



Решительно выступает в поддержку Украины ЕС и США. В 2015 году Сорос пробыл в Украине шесть дней и в разговоре с журналистами заявил, что ни в одной стране, где работает его фонд, он не был так долго. Кроме того, он сказал, что намерен заняться стимулированием украинских переселенцев заниматься бизнесом.

В декабре прошлого года совет OSF избрал Алекса Сороса своим председателем, и теперь он руководит политической деятельностью как президент комитета политических действий Сороса.

Алекс Сорос заявил, что он "больше политик", чем его отец, и планирует продолжать жертвовать средства семьи в поддержку левых политических кандидатов в США.

"Как бы я ни хотел убрать деньги из политики, пока другая сторона делает это, нам тоже придется это делать", – отметил Алекс Сорос.

Он также планирует расширить приоритеты Open Society Foundations, включив в них право голоса, право на аборт и гендерное равенство.

Open Society Foundations жертвует деньги на гуманитарные и демократические цели, начиная от реформы уголовного правосудия и заканчивая инициативами по изменению климата, и контролирует большую часть активов, управляемых семейным офисом Сороса. OSF направляет около 1,5 млрд долларов в год группам, поддерживающим права человека во всем мире и помогающим строить демократии.

В середине мая появились слухи о смерти Джорджа Сороса. Опровергая их, 92-летний миллиардер заявил, что он "жив и здоров".