Сорос передав управління фінансовою імперією синові
92-річний мільярдер, філантроп та інвестор Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією, яка оцінюється в $25 млрд, 37-річному синові Алексу, пише Reuters.
Представник Сороса підтвердив деталі з інтерв'ю Сороса-старшого, опублікованого у The Wall Street Journal у неділю.
Джордж Сорос сказав, що раніше не хотів, щоб його фонди "Відкрите суспільство" (OSF) перейшли до одного з його п'яти дітей.
Говорячи про своє рішення передати фонди й решту своєї імперії 37-річному сину, Сорос-старший сказав: "Він це заслужив".
Рішуче виступає за підтримку України ЄС та США. У 2015 році Сорос пробув в Україні шість днів і у розмові з журналістами заявив, що в жодній країні, де працює його фонд, він не був так довго. Крім того, він сказав, що має намір зайнятися стимулюванням українських переселенців займатися бізнесом.
Торік у грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.
Алекс Сорос заявив, що він "більший політик", ніж його батько, і планує продовжувати жертвувати кошти сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів у США.
"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", – зазначив Алекс Сорос.
Також він планує розширити пріоритети Open Society Foundations, включивши в них право голосу, право на аборт та гендерну рівність.
У середині травня з'явилися чутки про смерть Джорджа Сороса. Спростовуючи їх, 92-річний мільярдер заявив, що він "живий і здоровий".
- У лютому 2023 року, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Сорос заявив, що перемога України у війні проти Росії сприятиме розпаду останньої як імперії.
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