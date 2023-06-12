Сорос передав управління фінансовою імперією синові

92-річний мільярдер, філантроп та інвестор Джордж Сорос передав контроль над своєю фінансовою імперією, яка оцінюється в $25 млрд, 37-річному синові Алексу, пише Reuters.

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Представник Сороса підтвердив деталі з інтерв'ю Сороса-старшого, опублікованого у The Wall Street Journal у неділю.

Джордж Сорос сказав, що раніше не хотів, щоб його фонди "Відкрите суспільство" (OSF) перейшли до одного з його п'яти дітей.

Говорячи про своє рішення передати фонди й решту своєї імперії 37-річному сину, Сорос-старший сказав: "Він це заслужив".

Джордж Сорос — американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму. Засновник мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group.

— американський трейдер, фінансист, інвестор та філантроп. Прибічник теорії відкритого суспільства та противник ринкового фундаменталізму. Засновник мережі організацій, відомих як "Фонд Сороса". Член виконавчого комітету International Crisis Group. Рішуче виступає за підтримку України ЄС та США. У 2015 році Сорос пробув в Україні шість днів і у розмові з журналістами заявив, що в жодній країні, де працює його фонд, він не був так довго. Крім того, він сказав, що має намір зайнятися стимулюванням українських переселенців займатися бізнесом.

Торік у грудні рада OSF обрала Алекса Сороса своїм головою, і тепер він керує політичною діяльністю як президент комітету політичних дій Сороса.

Алекс Сорос заявив, що він "більший політик", ніж його батько, і планує продовжувати жертвувати кошти сім'ї на підтримку лівих політичних кандидатів у США.

"Як би я не хотів прибрати гроші з політики, поки інша сторона робить це, нам теж доведеться це робити", – зазначив Алекс Сорос.

Також він планує розширити пріоритети Open Society Foundations, включивши в них право голосу, право на аборт та гендерну рівність.

Open Society Foundations жертвує гроші на гуманітарні та демократичні цілі, починаючи від реформи кримінального правосуддя і закінчуючи ініціативами щодо зміни клімату, та контролює більшу частину активів, якими управляє сімейний офіс Сороса. OSF спрямовує близько 1,5 млрд доларів на рік групам, які підтримують права людини в усьому світі та допомагають будувати демократії.

У середині травня з'явилися чутки про смерть Джорджа Сороса. Спростовуючи їх, 92-річний мільярдер заявив, що він "живий і здоровий".

У лютому 2023 року, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Сорос заявив, що перемога України у війні проти Росії сприятиме розпаду останньої як імперії.