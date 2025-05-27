Сотрудников крупнейшего суверенного фонда мира обязали пользоваться ИИ

Николай Танген (Фото: EPA)

Фонд благосостояния Норвегии, являющийся крупнейшим в мире суверенным фондом, обязал своих работников использовать искусственный интеллект. Об этом пишет Bloomberg.

Гендиректор Norges Bank Investment Management Николай Танген рассказал, что с 2022 года он бегал, "как маньяк", пытаясь убедить своих примерно 670 сотрудников использовать ИИ.

"Это не может быть добровольным. Использовать ИИ или нет – не добровольно. Если вы не используете его, вас никогда не повысят. Вы не получите работу", – сказал Танген в интервью агентству.

Справка Norges Bank Investment Management управляет фондом от имени населения Норвегии. Созданный в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой промышленности Норвегии, фонд в настоящее время является инвестором в более чем 8000 компаний в более чем 60 странах.



Фонд является акционером мировых компаний, включая технологических гигантов Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia и Tesla. Доли NBIM в этих семи компаниях составляют 17% его акционерного капитала.



В 2024-м фонд Norges Bank Investment Management управляет фондом от имени населения Норвегии. Созданный в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой промышленности Норвегии, фонд в настоящее время является инвестором в более чем 8000 компаний в более чем 60 странах.Фонд является акционером мировых компаний, включая технологических гигантов Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia и Tesla. Доли NBIM в этих семи компаниях составляют 17% его акционерного капитала.В 2024-м фонд получил рекордную прибыль второй год подряд. Около 50% прибыли пришлось на акции технологических компаний, среди которых лидируют Apple, Microsoft и Nvidia.

По его словам, около 300 сотрудников фонда сейчас пишут код с помощью ИИ.

"Для меня самым большим сюрпризом было сопротивление, когда мы только начинали. Люди не хотят перемен", – сказал руководитель NBIM.

"Всегда 10-20% не хотят ничего делать, если это добровольно. Но это те, кому это нужно", – объяснил свою позицию Танген.

В ходе внутреннего опроса сотрудники фонда сообщили о 15%-ном росте эффективности в прошлом году. По мнению Тангена, эта цифра будет составлять 20% в 2025 году и еще 20% – в следующем году.

"Если мы будем конкурировать с компаниями, не использующими ИИ, мы на 50% впереди! Это невероятно. Они никогда нас не догонят", – отметил он.

Ключевые инструменты, используемые в фонде, включают Claude, созданный Anthropic PBC и "используемый 100% сотрудников", Copilot от Microsoft, Perplexity, Cursor, Open AI Deep Research и Google AI.

Норвежский суверенный фонд благосостояния принадлежит Norges Bank и действует в соответствии с руководящими принципами, установленными норвежским министерством финансов. Его мандат определяется норвежскими законодателями. Это устанавливает некоторые ограничения на использование ИИ, сказал Танген.

Сотрудники не могут вводить личную либо секретную информацию или раскрывать активную торговлю в моделях ИИ, и фонд не будет использовать эту технологию в независимой торговле или процессах найма.

"Независимая торговля всегда осуществляется людьми. Я не вижу, чтобы это изменилось для фонда в будущем. Но они используют ИИ для сбора информации", – сказал он, добавив, что аналитики больше не приносят особой пользы.