Крупнейший в мире суверенный фонд второй раз подряд возглавил Николай Танген

Николай Танген (Фото: nbim.no)

На второй срок на должности генерального директора крупнейшего в мире суверенного фонда Norges Bank Investment Management назначен Николай Танген. Об этом сообщает Bloomberg.

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Танген возглавляет NBIM с сентября 2020 года и теперь будет управлять фондом еще пять лет – до 1 сентября 2030 года, сообщил Центробанк Норвегии во вторник, 18 марта.

"В течение последних четырех с половиной лет он продемонстрировал высокую способность достигать стабильных результатов в должности CEO NBIM", – заявила глава Norges Bank Ида Вольден Бахе.

В прошлом году суверенный фонд Норвегии получил доходность в 13% (эквивалент $222 млрд), однако второй год не выполнил собственный целевой показатель, несмотря на высокие прибыли от американского технологического сектора. В то же время за три года, начиная с 2020-го, когда Танген только вступил в должность, фонд превзошел бенчмарк, установленный Министерством финансов Норвегии.

Помимо финансовых результатов, Танген запомнился как лидер, поощряющий трейдеров мыслить контрарно и использовать долгосрочную стратегию фонда. Бывший хедж-фонд-менеджер также активно популяризирует деятельность NBIM, в частности ведет собственный подкаст.

Чтобы получить должность CEO пять лет назад, Танген согласился разорвать все связи со своей лондонской инвестиционной компанией AKO Capital LLP после требований норвежского парламента по предотвращению конфликта интересов.

Norges Bank Investment Management управляет фондом от имени населения Норвегии. Созданный в 1990-х годах для инвестирования избыточных доходов от нефтегазовой промышленности Норвегии, фонд в настоящее время является инвестором более чем в 8000 компаний в 63 странах. Фонд является акционером мировых компаний, в частности это технологические гиганты Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia и Tesla. Доли NBIM в семи компаниях составляют 17% его акционерного капитала.