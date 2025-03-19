Найбільший у світі суверенний фонд вдруге поспіль очолив Ніколай Танґен

Ніколай Танґен (Фото: nbim.no)

На другий термін на посаді генерального директора найбільшого у світі суверенного фонду Norges Bank Investment Management призначено Ніколая Танґена. Про це інформує Bloomberg.

Танґен очолює NBIM із вересня 2020 року і тепер керуватиме фондом ще п’ять років – до 1 вересня 2030 року, повідомив Центробанк Норвегії у вівторок, 18 березня.

"Протягом останніх чотирьох з половиною років він продемонстрував високу здатність досягати стабільних результатів на посаді CEO NBIM", – заявила глава Norges Bank Іда Вольден Бахе.

Торік суверенний фонд Норвегії отримав дохідність у 13% (еквівалент $222 млрд), проте другий рік поспіль не виконав власний цільовий показник, попри високі прибутки від американського технологічного сектора. Водночас за три роки, починаючи з 2020-го, коли Танґен тільки обійняв посаду, фонд перевершив бенчмарк, встановлений Міністерством фінансів Норвегії.

Окрім фінансових результатів, Танґен запам’ятався як лідер, що заохочує трейдерів мислити контрарно та використовувати довгострокову стратегію фонду. Колишній гедж-фонд-менеджер також активно популяризує діяльність NBIM, зокрема веде власний подкаст.

Щоб отримати посаду CEO п’ять років тому, Танґен погодився розірвати всі зв’язки зі своєю лондонською інвестиційною компанією AKO Capital LLP після вимог норвезького парламенту щодо запобігання конфлікту інтересів.

Norges Bank Investment Management управляє фондом від імені населення Норвегії. Створений у 1990-х роках для інвестування надлишкових доходів від нафтогазової промисловості Норвегії, фонд нині є інвестором у понад 8000 компаній у 63 країнах. Фонд є акціонером світових компаній, включно з технологічними гігантами Apple, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia і Tesla. Частки NBIM у цих семи компаніях становлять 17% його акціонерного капіталу.