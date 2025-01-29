Найбільший у світі суверенний фонд отримав рекордний прибуток другий рік поспіль

Майже 50% прибутку припало на акції технологічних компаній, серед яких лідирують Apple, Microsoft і Nvidia

Генеральний директор Norges Bank Investment Management Ніколай Танген (фото - EPA)

Фонд добробуту Норвегії, який є найбільшим у світі суверенним фондом, повідомив про рекордний річний прибуток у розмірі 2,51 трлн крон ($222,4 млрд). Ці результати значною мірою зумовлені зростанням акцій технологічних компаній, йдеться у релізі фонду у середу.

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"Фонд досяг значної прибутковості у 2024 році завдяки динамічному фондовому ринку. Зокрема акції американських технологічних компаній показали дуже гарні результати", – зазначив керівник Norges Bank Investment Management Ніколай Танген.

Прибуток фонду за 2024 рік перевершив рекорд, встановлений роком раніше, коли річний прибуток склав 2,22 трлн крон.

Станом на 31 грудня 2024 року вартість фонду сягнула 19,74 трильйона крон.

Графіка: Reuters

Основним джерелом зростання були інвестиції в акціонерний капітал. Вони склали 71,4% портфеля і за 2024 рік принесли 18% прибутку.

За даними фонду, майже 50% прибутку припало на акції технологічних компаній, серед яких лідирують Apple, Microsoft і Nvidia.

"Технології [були] дійсно сильні, чому сприяв штучний інтелект, а також фінансовий сектор, оскільки процентні ставки залишалися високими протягом тривалого часу", – сказав заступник генерального директора NBIM Тронд Гранде.

Прибутковість інвестицій фонду у 2024 році склала 13%, що на 0,45 процентного пункта нижче за прибутковість його базового індексу.

У 2024 році приплив коштів від норвезької держави до фонду становив 402 млрд крон, що менше рекорду 2022 року в майже 1,1 трлн крон.

На кінець року 71,4% активів фонду були вкладені в акції (порівняно з 70,9% у 2023 році), частка облігацій знизилася з 27,1% до 26,6%, частка нерухомості, що не котирується, знизилася з 1,9% до 1,8%, а частка поновлюваної інфраструктури становила 0,1% інвестицій (порівняно з попереднім роком).