Крупнейший в мире суверенный фонд получил рекордную прибыль второй год подряд

Почти 50% прибыли пришлось на акции технологических компаний, среди которых лидируют Apple, Microsoft и Nvidia

Генеральный директор Norges Bank Investment Management Николай Танген (фото – EPA)

Фонд благосостояния Норвегии, крупнейший в мире суверенный фонд, сообщил о рекордной годовой прибыли в размере 2,51 трлн крон ($222,4 млрд). Эти результаты в значительной степени обусловлены ростом акций технологических компаний, говорится в релизе фонда в среду.

"Фонд достиг значительной доходности в 2024 году благодаря динамичному фондовому рынку. В частности, акции американских технологических компаний показали очень хорошие результаты", – отметил руководитель Norges Bank Investment Management Николай Танген.

Прибыль фонда за 2024 год превзошла рекорд, установленный годом ранее, когда годовая прибыль составила 2,22 трлн крон.

По состоянию на 31 декабря 2024 стоимость фонда достигла 19,74 триллиона крон.

Графика: Reuters

Основным источником роста являлись инвестиции в акционерный капитал. Они составили 71,4% портфеля и за 2024 год принесли 18% прибыли.

По данным фонда, почти 50% прибыли пришлось на акции технологических компаний, среди которых лидируют Apple, Microsoft и Nvidia.

"Технологии [были] действительно сильны, чему способствовал искусственный интеллект, а также финансовый сектор, поскольку процентные ставки оставались высокими в течение длительного времени", – сказал заместитель генерального директора NBIM Тронд Гранде.

Доходность инвестиций фонда в 2024 году составила 13%, что на 0,45 процентного пункта ниже доходности его базового индекса.

В 2024 году приток средств от норвежского государства в фонд составил 402 млрд крон, что меньше рекорда 2022 года почти в 1,1 трлн крон.

На конец года 71,4% активов фонда были вложены в акции (по сравнению с 70,9% в 2023 году), доля облигаций снизилась с 27,1% до 26,6%, доля котируемой недвижимости снизилась с 1, 9% до 1,8%, а доля возобновляемой инфраструктуры составила 0,1% инвестиций (по сравнению с предыдущим годом).