Працівників найбільшого суверенного фонду світу зобов'язали користуватися ШІ

Ніколай Танґен (Фото: EPA)

Фонд добробуту Норвегії, який є найбільшим у світі суверенним фондом, зобов'язав своїх працівників використовувати штучний інтелект. Про це пише Bloomberg.

Гендиректор Norges Bank Investment Management Ніколай Танґен розповів, що з 2022 року він бігав, "як маніяк", намагаючись переконати своїх приблизно 670 співробітників використовувати ШІ.

"Це не може бути добровільним. Використовувати ШІ чи ні – не добровільно. Якщо ви не використовуєте його, вас ніколи не підвищать. Ви не отримаєте роботу", – сказав Танґен в інтерв'ю агентству.

Довідка Norges Bank Investment Management управляє фондом від імені населення Норвегії. Створений у 1990-х роках для інвестування надлишкових доходів від нафтогазової промисловості Норвегії, фонд нині є інвестором у понад 8000 компаній у більш ніж 60 країнах.



Фонд є акціонером світових компаній, включно з технологічними гігантами Apple, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia і Tesla. Частки NBIM у цих семи компаніях становлять 17% його акціонерного капіталу.



У 2024-му фонд Norges Bank Investment Management управляє фондом від імені населення Норвегії. Створений у 1990-х роках для інвестування надлишкових доходів від нафтогазової промисловості Норвегії, фонд нині є інвестором у понад 8000 компаній у більш ніж 60 країнах.Фонд є акціонером світових компаній, включно з технологічними гігантами Apple, Amazon, Alphabet (материнська компанія Google), Meta (Facebook, Instagram), Microsoft, Nvidia і Tesla. Частки NBIM у цих семи компаніях становлять 17% його акціонерного капіталу.У 2024-му фонд отримав рекордний прибуток другий рік поспіль. Майже 50% прибутку припало на акції технологічних компаній, серед яких лідирують Apple, Microsoft і Nvidia.

За його словами, близько 300 співробітників фонду зараз пишуть код з допомогою ШІ.

"Для мене найбільшим сюрпризом був опір, коли ми тільки починали. Люди не хочуть змін", – сказав керівник NBIM.

"Завжди 10-20% не хочуть нічого робити, якщо це добровільно. Але це ті, кому це потрібно", – пояснив свою позицію Танґен.

Під час внутрішнього опитування співробітники фонду повідомили про 15% зростання ефективності минулого року. На думку Танґена, ця цифра становитиме 20% у 2025 році та ще 20% – наступного року.

"Якщо ми конкуруватимемо з компаніями, які не використовують ШІ, ми на 50% попереду! Це неймовірно. Вони ніколи нас не наздоженуть", – зазначив він.

Ключові інструменти, що використовуються у фонді, включають Claude, створений Anthropic PBC і який "використовується 100% співробітників", Copilot від Microsoft, Perplexity, Cursor, Open AI Deep Research і Google AI.

Норвезький суверенний фонд добробуту належить Norges Bank і діє відповідно до керівних принципів, встановлених норвезьким міністерством фінансів. Його мандат визначається норвезькими законодавцями. Це встановлює деякі обмеження на використання ШІ, сказав Танґен.

Співробітники не можуть вводити особисту чи секретну інформацію або розкривати активну торгівлю в моделях ШІ, і фонд не використовуватиме цю технологію у незалежній торгівлі чи процесах найму.

"Незалежна торгівля завжди здійснюється людьми. Я не бачу, щоб це змінилося для фонду у майбутньому. Але вони використовують ШІ для збирання інформації", – сказав він, додавши, що аналітики більше не приносять особливої користі.