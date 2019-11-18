S&P повысило кредитный рейтинг Киева

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Киева до уровня "В" с "В-", со стабильным прогнозом. Об этом сказано в пресс-релизе агентства.

В агентстве ожидают, что Киев полностью погасит долг перед центральным правительством после завершения строительства объектов инфраструктуры в 2020 году, что позволит сократить прямой долг Киева на 50% к 2021 году.

По мнению экспертов S&P, что неопределенность относительно возможной отставки мэра Киева Виталия Кличко и даты следующих местных выборов, не будет оказывать негативное влияние на способность столицы выполнять свои долговые обязательства.

"Прогноз Стабильный отражает наши ожидания того, что Киев будет поддерживать значительный текущий профицит на фоне высоких темпов восстановления экономики. В прогнозе также учитываются наши ожидания того, что город будет привлекать лишь умеренный объем заимствований в среднесрочной перспективе", - говорится в сообщении.

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В мае 2018 года международное рейтинговое агентство Standart&Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне В-.

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