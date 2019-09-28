S&P повысил кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, вслед за агентством Fitch, повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах до уровня «В» с «В-», а также рейтинг Украины по национальной шкале до уровня «uaА» с «uaВВB ». Агентство подтвердило краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне «В». Прогноз – стабильный, отмечается в пресс-релизе агентства.

Стабильный прогноз отражает ожидания агентства, что новое правительство Украины продолжит реализовывать макроэкономические реформы, которые проводились в последние годы.

В то же время, отмечается в сообщении, экономика восстанавливается и соотношение государственного долга к ВВП снижается. Агентство отмечает, что Украине следует сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит стране осуществить погашение коммерческих заимствований в течение 2020 года.

Дальнейшее повышение рейтинга возможно, если рост экономики и показатели по бюджетному и внешнеэкономическому секторах превысят прогнозы агентства.

Агентство также рассматривает возможность повышения суверенных рейтингов, если инфляция приблизится к целевым показателям НБУ, или если кредитование в секторе будет расти и ограничения на движение капитала будет отменено.

Аналитики положительно оценивают намерение нового правительства улучшить бизнес-климат и снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.

По мнению агентства, эти меры могут привести к увеличению объемов иностранных инвестиций в Украину, способствуя росту экономики и уменьшению уязвимости к внешним вызовам.

"Повышение суверенного кредитного рейтинга S&P, вслед за Fitch, означает, что ведущие кредитные рейтинговые агентства мира отмечают прогресс Украины. Риски вокруг Украины уменьшаются и наша страна становится более привлекательной для иностранных инвесторов, что в свою очередь способствует уменьшению стоимости заемных средств в бюджет Украины. Мы будем продолжать работать над улучшением бюджетной политики и сохранением макроэкономической стабильности в Украине", - прокомментировала новость министр финансов Оксана Маркарова.