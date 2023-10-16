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Спецпредставитель США о визите в Киев: Привыкайте видеть меня здесь

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16.10.2023, 17:55
Спецпредставитель США о визите в Киев: Привыкайте видеть меня здесь - Фото
Фото: Офис президента

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер в Киеве встретилась с президентом Владимиром Зеленским и его командой, сообщила пресс-служба Офиса президента.

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Спецпредставитель США обсудила с украинскими властями вопросы обеспечения макрофинансовой стабильности Украины в 2024 году и использования замороженных активов РФ как "существенного источника средств для восстановления Украины", сообщили в ОП.

Прицкер также провела встречи с представителями Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Американской торговой палаты, передает Интерфакс-Украина.

На брифинге, проходившем на территории музея-завода Coca-Cola в поселке Большая Дымерка под Киевом, Прицкер рассказала о планах встретиться с лидерами местного бизнеса.

"Хочу сказать одну вещь. Привыкайте видеть меня здесь, потому что я вернусь. Это первая из многих поездок, которые я совершу сюда. И, как сказал президент Байден: хочу заверить народ Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку", – подчеркнула спецпредставитель Соединенных Штатов.

Прицкер рассказала, что в должности специального представителя по вопросам восстановления Украины она работает с местным правительством над поддержкой открытия экспортных рынков, мобилизации прямых иностранных инвестиций и содействием восстановлению экономики.

"Я также прилагаю усилия по формированию приоритетов доноров через межведомственную платформу координации доноров. И во время этой и предстоящих поездок сюда я продолжу налаживать отношения между ключевыми представителями частного сектора США в области инвестиций, украинским правительством и лидерами украинского бизнеса", – сказала она.

О назначении на должность специального представителя по экономическому восстановлению Украины бывшей главы Министерства торговли США Пенни Прицкер президент Джо Байден объявил 14 сентября.

В заявлении Белого дома отмечалось, что Прицкер является не только "опытным государственным служащим", но и имеет "глубокие семейные связи с Украиной".

Пенни Прицкер – представительница одной из богатейших семей США, предки которой приехали из Украины. По состоянию на октябрь 2021 года Forbes оценил ее состояние в $3,2 млрд. В 2009 году Forbes назвал Прицкер одной из ста самых влиятельных женщин мира.

  • В сентябре 2014 года Прицкер приезжала в Киев в качестве министра торговли США и на встрече с президентом Петром Порошенко заверила его в "готовности США содействовать Украине в ее стремлении осуществлять реформы, укреплять экономику и улучшать бизнес-климат".
Вера Касиян
СШАинвестициивосстановление украинывладимиир зеленскийПенни Прицкер
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