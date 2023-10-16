RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Спецпредставниця США про візит до Києва: Звикайте бачити мене тут

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 17:55
Спецпредставниця США про візит до Києва: Звикайте бачити мене тут - Фото
Фото: Офіс президента

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та його командою, повідомила пресслужба Офісу президента.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Спецпредставниця США обговорила з українською владою питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та використання заморожених активів РФ як "суттєвого джерела коштів для відбудови України", повідомили в ОП.

Пріцкер 16 жовтня також провела зустрічі з представниками Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Американської торговельної палати, передає Інтерфакс-Україна.

На брифінгу, що відбувався на території музею-заводу Coca-Cola в селищі Велика Димерка під Києвом Пріцкер розповіла про плани зустрітися з лідерами місцевого бізнесу.

"Хочу сказати одну річ. Звикайте бачити мене тут, тому що я повернуся. Це перша з багатьох поїздок, які я здійсню сюди. І, як сказав президент Байден: хочу запевнити народ України, що ви можете розраховувати на нашу підтримку", – наголосила спецпредставниця Сполучених Штатів.

Пріцкер розповіла, що на посаді спеціальної представниці з питань відновлення України вона працює з місцевим урядом над підтримкою відкриття експортних ринків, мобілізацією прямих іноземних інвестицій та сприянням відновленню економіки.

"Я також докладаю зусиль щодо формування пріоритетів донорів через міжвідомчу платформу координації донорів. І під час цієї та майбутніх поїздок сюди я продовжу налагоджувати відносини між ключовими представниками приватного сектора США в галузі інвестицій, українським урядом та лідерами українського бізнесу", – сказала вона.

Про призначення на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України колишньої глави Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер президент Джо Байден оголосив 14 вересня.

У заяві Білого дому наголошувалося, що Пріцкер є не лише "досвідченим державним службовцем", а й має "глибокі сімейні зв'язки з Україною".

Пенні Пріцкер – представниця однієї з найбагатших сімей США, предки якої приїхали з України. Станом на жовтень 2021 року Forbes оцінив її статки в $3,2 млрд. У 2009 році Forbes назвав Пріцкер однією зі ста найвпливовіших жінок світу.

  • У вересні 2014 року Пріцкер приїжджала до Києва як міністр торгівлі США і на зустрічі з президентом Петром Порошенком запевнила його в "готовності США сприяти Україні в її прагненні здійснювати реформи, зміцнювати економіку та покращувати бізнес-клімат".
Віра Касіян
інвестиціїсшаВолодимир Зеленськийвідновлення УраїниПенні Пріцкер
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 