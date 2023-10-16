Спецпредставниця США про візит до Києва: Звикайте бачити мене тут

Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у Києві зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та його командою, повідомила пресслужба Офісу президента.

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Спецпредставниця США обговорила з українською владою питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році та використання заморожених активів РФ як "суттєвого джерела коштів для відбудови України", повідомили в ОП.

Пріцкер 16 жовтня також провела зустрічі з представниками Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Американської торговельної палати, передає Інтерфакс-Україна.

На брифінгу, що відбувався на території музею-заводу Coca-Cola в селищі Велика Димерка під Києвом Пріцкер розповіла про плани зустрітися з лідерами місцевого бізнесу.

"Хочу сказати одну річ. Звикайте бачити мене тут, тому що я повернуся. Це перша з багатьох поїздок, які я здійсню сюди. І, як сказав президент Байден: хочу запевнити народ України, що ви можете розраховувати на нашу підтримку", – наголосила спецпредставниця Сполучених Штатів.

Пріцкер розповіла, що на посаді спеціальної представниці з питань відновлення України вона працює з місцевим урядом над підтримкою відкриття експортних ринків, мобілізацією прямих іноземних інвестицій та сприянням відновленню економіки.

"Я також докладаю зусиль щодо формування пріоритетів донорів через міжвідомчу платформу координації донорів. І під час цієї та майбутніх поїздок сюди я продовжу налагоджувати відносини між ключовими представниками приватного сектора США в галузі інвестицій, українським урядом та лідерами українського бізнесу", – сказала вона.

Про призначення на посаду спеціального представника з питань економічного відновлення України колишньої глави Міністерства торгівлі США Пенні Пріцкер президент Джо Байден оголосив 14 вересня.

У заяві Білого дому наголошувалося, що Пріцкер є не лише "досвідченим державним службовцем", а й має "глибокі сімейні зв'язки з Україною".

Пенні Пріцкер – представниця однієї з найбагатших сімей США, предки якої приїхали з України. Станом на жовтень 2021 року Forbes оцінив її статки в $3,2 млрд. У 2009 році Forbes назвав Пріцкер однією зі ста найвпливовіших жінок світу.