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Среди мэров нашелся один сторонник отобрать у громад военный НДФЛ

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 11:07
Среди мэров нашелся один сторонник отобрать у громад военный НДФЛ - Фото
Фото: Сергей Сухомлин / Facebook

Государство переходит на военные рельсы и решение забрать НДФЛ в центральный бюджет – правильное. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью LIGA.net.

"Государство действительно переходит на военные рельсы. Все. И Верховная Рада, и Кабинет министров, и органы местного самоуправления. Я согласен с тем, что надо забрать НДФЛ в центральный бюджет. Может, говорю непопулярные вещи среди местного самоуправления", – заявил Сухомлин.

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Он рассказал, что его сын с апреля прошлого года служит в ВСУ.

"Почти каждые две недели я выезжаю в подразделения, мы завозим помощь, общаемся. Мы понимаем, что конкретно нужно, на что нужно обратить внимание. Если посмотреть, сколько средств на все это нужно, у меня есть сомнение, что государство сможет обеспечить нужды военных быстро и оперативно", – говорит мэр Житомира.

Сухомлин добавил, что у местных властей есть позиция, что НДФЛ нужно оставить, но у Минфина тоже есть аргумент.

"Они показали остатки военного НДФЛ на счетах общин. Если бы все общины направляли НДФЛ на нужды военных, я тогда мог бы отстаивать позицию оставить эти средства на местах. Даже когда было голосование среди мэров – забрать или оставить, я воздержался. Единственный, кто воздержался. Я понимаю, что стране действительно нужно перейти на военные рельсы. Но это НДФЛ должно идти, безусловно, не просто в госбюджет, а на военные нужды. Это однозначно", — заявил он.

По его данным, более 60% военного НДФЛ оставалось на счетах местных общин. На нужды военных тратилось примерно 40% в среднем по Украине.

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Наталия Софиенко
ЖитомирндфлСергей Сухомлин

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