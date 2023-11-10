Среди мэров нашелся один сторонник отобрать у громад военный НДФЛ

Государство переходит на военные рельсы и решение забрать НДФЛ в центральный бюджет – правильное. Об этом рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин в интервью LIGA.net.

"Государство действительно переходит на военные рельсы. Все. И Верховная Рада, и Кабинет министров, и органы местного самоуправления. Я согласен с тем, что надо забрать НДФЛ в центральный бюджет. Может, говорю непопулярные вещи среди местного самоуправления", – заявил Сухомлин.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Он рассказал, что его сын с апреля прошлого года служит в ВСУ.

"Почти каждые две недели я выезжаю в подразделения, мы завозим помощь, общаемся. Мы понимаем, что конкретно нужно, на что нужно обратить внимание. Если посмотреть, сколько средств на все это нужно, у меня есть сомнение, что государство сможет обеспечить нужды военных быстро и оперативно", – говорит мэр Житомира.

Сухомлин добавил, что у местных властей есть позиция, что НДФЛ нужно оставить, но у Минфина тоже есть аргумент.

"Они показали остатки военного НДФЛ на счетах общин. Если бы все общины направляли НДФЛ на нужды военных, я тогда мог бы отстаивать позицию оставить эти средства на местах. Даже когда было голосование среди мэров – забрать или оставить, я воздержался. Единственный, кто воздержался. Я понимаю, что стране действительно нужно перейти на военные рельсы. Но это НДФЛ должно идти, безусловно, не просто в госбюджет, а на военные нужды. Это однозначно", — заявил он.



По его данным, более 60% военного НДФЛ оставалось на счетах местных общин. На нужды военных тратилось примерно 40% в среднем по Украине.

Читайте также: Мэр Житомира об уголовных делах, модернизации сетей и изъятии военного НДФЛ