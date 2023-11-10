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Серед мерів знайшовся один прибічник відібрати у громад військовий ПДФО

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 11:07
Серед мерів знайшовся один прибічник відібрати у громад військовий ПДФО - Фото
Фото: Сергій Сухомлин / Facebook

Держава переходить на військові рейки і рішення забрати ПДФО в центральний бюджет – правильне. Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин в інтерв'ю LIGA.net.

"Держава дійсно переходить на військові рейки. Всі. І Верховна Рада, і Кабінет міністрів, і органи місцевого самоврядування. Я згоден з тим, що треба забрати ПДФО в центральний бюджет. Може кажу непопулярні речі серед місцевого самоврядування", – заявив Сухомлин.

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Він розповів, що його син із квітня минулого року служить у ЗСУ.

"Майже що два тижні я виїжджаю до підрозділів, ми завозимо допомогу, спілкуємося. Ми розуміємо, що конкретно потрібно, на що потрібно звернути увагу. Якщо подивитися, скільки коштів на все це потрібно, в мене є сумнів, що держава зможе забезпечити потреби військових швидко й оперативно", – говорить мер Житомира.

Сухомлин додав, що місцева влада має позицію, що ПДФО потрібно залишити, але у Мінфіну теж є аргумент.

"Вони показали залишки військового ПДФО на рахунках громад. Якби всі громади спрямовували ПДФО на потреби військових, я б тоді міг обстоювати позицію залишити ці кошти на місцях. Навіть коли було голосування серед мерів – забрати чи залишити, я утримався. Єдиний, хто утримався. Я розумію, що країні дійсно потрібно перейти на військові рейки. Але це ПДФО має йти, безумовно, не просто в держбюджет, а на військові потреби. Це однозначно", - заявив він.

За його даними, понад 60% від військового ПДФО залишалось на рахунках місцевих громад. На потреби військових витрачалося приблизно 40% в середньому по Україні.

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  • 8 листопада Рада забрала у громад "військовий" ПДФО, гроші підуть на дрони та зброю.
  • Міський голова Дніпра Борис Філатов висловив обурення ухваленим Радою законопроєктом. Він зазначив, що Рада забрала у Дніпра майже 4 мільярди гривень. Мер столиці Віталій Кличко також засмутився через закон і заявив, що тепер "нема чим допомагати ЗСУ."
Наталія Софієнко
сергій сухомлинПДФО﻿Житомиир

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