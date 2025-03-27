Средняя цена места на паркинге в Украине возросла до более 700 000 грн – аналитика OLX

В Украине дорожают места на паркингах, в то время как цены на открытые парковки падают

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Цены на места на паркингах (крытые и подземные здания) в Украине повышаются, в то время как на места на парковках (открытые площадки) – падают. Об этом свидетельствует анализ OLX.

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В феврале 2025 средняя цена места на паркинге (крытые и подземные здания) в Украине составила 708 383 грн, что на 8,7% больше, чем в 2024 году. По сравнению с февралем 2024 года спрос на паркоместа в Украине вырос на 18%, но предложение уменьшилось на 4,6%.

Лидером по количеству объявлений и отзывов на объявление о продаже места на паркинге является Киев. Через год в столице фиксируется незначительное уменьшение предложения (на 3,8%) и повышение спроса на 11,9%.

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Медианная цена паркоместа в Киеве снизилась на 1,8% по сравнению с февралем 2024 года до 879 796 грн.

В целом цены на паркоместа в основном растут. По информации OLX Недвижимость, в Одессе цены выросли на 14,7% – с 543 555 грн до 623 558 грн, во Львове – на 10% – с 567 256 грн до 624 071 грн, а в Днепре – на 8% – с 748 581 грн до 808 619 грн.

В то же время, спрос на места на парковках (открытых площадках) в 2025 году уменьшился на 27,6%. Медианная цена также упала на 3% и составляет 40 000 грн. Предложение уменьшилось на 11,6%.

В частности, снижение цен на покупку места на парковке наблюдается в городах с наибольшим предложением.

В Днепре цены на места на парковках упали на 88,2% (с 169 358 грн до 20 000 грн), в Киеве – на 38,2% (с 97 012 грн до 60 000 грн), а в Одессе – на 9,8% (с 39 292 грн до 35 423 грн).

Спрос на покупку мест на парковках заметно снизился также в Сумах (-88%), Одессе (-57%), Киеве (-31,6%) и Львове (-20,9%).

В то же время во Львове фиксируется самая высокая медианная стоимость места на парковке по Украине – 564 013 грн, что на 13% больше, чем в феврале 2024 года.