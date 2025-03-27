Середня ціна місця на паркінгу в Україні зросла до понад 700 000 грн – аналітика OLX
Ціни на місця на паркінгах (криті та підземні будівлі) в Україні підвищуються, тоді як на місця на відкритих паркувальних майданчиках – падають. Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість.
У лютому 2025 року середня ціна місця на паркінгу (криті та підземні будівлі) в Україні становила 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит на паркомісця в Україні зріс на 18%, але пропозиція зменшилась на 4,6%.
Лідером за кількістю оголошень та відгуків на оголошення про продаж місця на паркінгу є Київ. За рік у столиці фіксується незначне зменшення пропозиції (на 3,8%) та підвищення попиту на 11,9%.
Медіанна ціна паркомісця у Києві зменшилась на 1,8% порівняно з лютим 2024 року до 879 796 грн.
Загалом цін на паркомісця переважно зростають. За інформацією OLX Нерухомість, в Одесі ціни зросли на 14,7% – з 543 555 грн до 623 558 грн, у Львові – на 10% – з 567 256 грн до 624 071 грн, а у Дніпрі – на 8% – з 748 581 грн до 808 619 грн.
Водночас попит на місця на паркувальних майданчиках (відкритих майданчиках) у 2025 році зменшився на 27,6%. Медіанна ціна також впала на 3% та становить наразі 40 000 грн. Пропозиція зменшилась на 11,6%.
Зокрема зниження цін на купівлю місця на паркувальному майданчику спостерігається у містах з найбільшою пропозицією.
У Дніпрі ціни на місця на паркувальному майданчику впали на 88,2% (з 169 358 грн до 20 000 грн), у Києві – на 38,2% (з 97 012 грн до 60 000 грн), а в Одесі – на 9,8% (з 39 292 грн до 35 423 грн).
Попит на купівлю місць на паркувальних майданчиках помітно зменшився також у Сумах (-88%), Одесі (-57%), Києві (-31,6%) та Львові (-20,9%).
Водночас у Львові фіксується найвища медіанна вартість місця на паркувальному майданчику в Україні – 564 013 грн, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року.
- У 2023 і 2024 роках паркування у Києві двічі на кілька місяців робили безплатним через претензії до тарифів. З 22 квітня воно знову платне після того, як у справу втрутився Верховний суд.
- На сайті КМДА є мапа місць для паркування. Знайти паркувальний майданчик та дізнатись вартість паркування на ньому також можна у міському застосунку "Київ Цифровий" у розділі "Погодинне паркування".
- У липні 2024 року повідомлялося, що Київтранспарксервіс почало здавати паркувальні майданчики в оренду виключно через конкурентні електронні торги.