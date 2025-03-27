Середня ціна місця на паркінгу в Україні зросла до понад 700 000 грн – аналітика OLX

В Україні дорожчають місця на паркінгах, тоді як ціни на відкритих паркувальних майданчиках падають

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Ціни на місця на паркінгах (криті та підземні будівлі) в Україні підвищуються, тоді як на місця на відкритих паркувальних майданчиках – падають. Про це свідчить аналіз OLX Нерухомість.

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У лютому 2025 року середня ціна місця на паркінгу (криті та підземні будівлі) в Україні становила 708 383 грн, що на 8,7% більше, ніж у 2024 році. Порівнюючи із лютим 2024 року, попит на паркомісця в Україні зріс на 18%, але пропозиція зменшилась на 4,6%.

Лідером за кількістю оголошень та відгуків на оголошення про продаж місця на паркінгу є Київ. За рік у столиці фіксується незначне зменшення пропозиції (на 3,8%) та підвищення попиту на 11,9%.

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Медіанна ціна паркомісця у Києві зменшилась на 1,8% порівняно з лютим 2024 року до 879 796 грн.

Загалом цін на паркомісця переважно зростають. За інформацією OLX Нерухомість, в Одесі ціни зросли на 14,7% – з 543 555 грн до 623 558 грн, у Львові – на 10% – з 567 256 грн до 624 071 грн, а у Дніпрі – на 8% – з 748 581 грн до 808 619 грн.

Водночас попит на місця на паркувальних майданчиках (відкритих майданчиках) у 2025 році зменшився на 27,6%. Медіанна ціна також впала на 3% та становить наразі 40 000 грн. Пропозиція зменшилась на 11,6%.

Зокрема зниження цін на купівлю місця на паркувальному майданчику спостерігається у містах з найбільшою пропозицією.

У Дніпрі ціни на місця на паркувальному майданчику впали на 88,2% (з 169 358 грн до 20 000 грн), у Києві – на 38,2% (з 97 012 грн до 60 000 грн), а в Одесі – на 9,8% (з 39 292 грн до 35 423 грн).

Попит на купівлю місць на паркувальних майданчиках помітно зменшився також у Сумах (-88%), Одесі (-57%), Києві (-31,6%) та Львові (-20,9%).

Водночас у Львові фіксується найвища медіанна вартість місця на паркувальному майданчику в Україні – 564 013 грн, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року.