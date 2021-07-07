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Средства со счетов должников не будут списывать автоматически. Минюст объяснил процедуру

07.07.2021, 09:50
Средства со счетов должников не будут списывать автоматически. Минюст объяснил процедуру - Фото
Фото: depositphotos.com.

Деньги с банковских счетов должников не будут списывать автоматически. Средства на банковском счете могут быть арестованы в автоматизированном режиме, но при этом речь не идет об автоматическом списании денег. Об этом сообщает пресс-служба Минюста. 

Согласно приказу, постановления об аресте/снятие с ареста средств на счетах должников государственные и частные исполнители имеют возможность направлять в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) без ограничений по категориям взыскания.

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"То есть, с вступлением в силу этого приказа было реализовано технические изменения информационного взаимодействия исполнителей с банками с помощью АСИП. Ранее такая процедура была довольно сложной. Сейчас же взаимодействие между исполнителями и банками происходит в электронном виде, а не только почтовой связью", – пояснили в ведомстве.

К примеру, если кто-то не заплатил штраф за нарушение правил дорожного движения или коммунальные услуги или задолжал средства (в том числе алименты на содержание ребенка или заработную плату). Этот факт сначала должен подтвердить суд или другой орган (должностное лицо). Если после этого должник так и не возвращает средства – в дело вступает Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они, в частности, могут арестовать средства на банковских счетах должника.

"Именно процедуру коммуникации между исполнителями и банками и было упрощено", – добавили в Минюсте.

После того, как программное обеспечение полноценно заработает, банки будут сообщать в электронном режиме не только факт наличия банковских счетов у должника, а и их номера и суммы остатков на них. То есть, появится возможность накладывать арест исключительно на 1 счет должника в одном банке, а не на все его счета в различных банковских учреждениях, как это происходит сейчас. Соответственно, средствами на неарестованных счетах их владелец сможет свободно распоряжаться.

Самостоятельно проверить, имеете ли вы долги можно через:

  • Единый реестр должников;
  • портал Онлайн-дом юстиции;
  • электронный сервис государственных услуг Дия;
  • Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Юристы следят за судебными решениями в системе VERDICTUM. Получи доступ к базе из 90 млн дел по ссылке.

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Наталия Софиенко
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