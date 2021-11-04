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США сворачивают антикризисную программу выкупа активов

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 11:28
США сворачивают антикризисную программу выкупа активов - Фото
ФРС (фото: пресс-служба ведомства)

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале процесса сворачивания антикризисной программы выкупа активов на фоне опасений, что инфляционное давление может продолжаться дольше, чем ожидали чиновники в начале 2021 года. Об этом сообщают в заявлении ФРС.

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С 4 ноября 2021 года регулятор снизит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг до $105 млрд со $120 млрд. В декабре ФРС ускорит темпы сокращения программы до $90 млрд.

В сообщении также отмечается, что регулятор готов и дальше корректировать темпы свертывания программы в случае возникновения необходимости.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Программа выкупа активов – денежно-кредитная политика, при которой регулятор проводит выкуп государственных облигаций, ценных бумаг и других финансовых активов с целью вливания средств в экономику. Один из каналов такой экспансивной политики – повышение инфляционных ожиданий.

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ФРС ключевая ставка антикризисная программа
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