США сворачивают антикризисную программу выкупа активов
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о начале процесса сворачивания антикризисной программы выкупа активов на фоне опасений, что инфляционное давление может продолжаться дольше, чем ожидали чиновники в начале 2021 года. Об этом сообщают в заявлении ФРС.
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С 4 ноября 2021 года регулятор снизит объемы выкупа казначейских облигаций и ипотечных бумаг до $105 млрд со $120 млрд. В декабре ФРС ускорит темпы сокращения программы до $90 млрд.
В сообщении также отмечается, что регулятор готов и дальше корректировать темпы свертывания программы в случае возникновения необходимости.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.
- В марте 2020 года ФРС экстренно снизила ключевую ставку до уровня 0,00-0,25%. С тех пор ее уровень не менялся.
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