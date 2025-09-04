США сворачивают программы оборонной помощи для стран Европы, граничащих с Россией – FT

Фото: Минобороны Литвы

Соединенные Штаты собираются постепенно свернуть программы содействия безопасности европейских армий вдоль границы с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Financial Times.

По данным издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению военных в странах Восточной Европы, которые, как пишет FT, "могут оказаться на передовой в случае конфликта с Россией".

Расходы на программу, подпадающую под действие раздел 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам, должны быть одобрены Конгрессом. Однако администрация Трампа не подавала запроса о дополнительных средствах.

По словам собеседников издания в Сенате, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов". Уже одобренные средства будут доступны до конца сентября 2026 года.

В период с 2018 по 2022 годы на программы военной помощи в Европе было выделено $1,6 млрд – около 29% всех расходов США на зарубежную оборонную помощь за этот период. Ключевыми получателями выступали Эстония, Латвия и Литва, уточняет FT со ссылкой на Управление по подотчетности правительства США.

В Белом доме заявили, что решение согласовано с европейскими странами и связано с необходимостью того, чтобы Европа "взяла на себя больше ответственности за собственную оборону".

Однако собеседники издания утверждают, что правительства ряда государств были "ошеломлены этим сообщением" и теперь требуют разъяснений от Вашингтона.

Представитель Белого дома заявил, что этот шаг согласуется с усилиями президента Дональда Трампа относительно "переоценки и реорганизации" иностранной помощи и соответствует указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.

"Эти действия были скоординированы с европейскими странами в соответствии с указом президента и давнего акцента на том, чтобы Европа взяла на себя больше ответственности за собственную оборону", – сказал американский чиновник.