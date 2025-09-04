США згортають програми оборонної допомоги для країн Європи, що межують з Росією – FT

Фото: Міноборони Литви

Сполучені Штати збираються поступово згорнути програми сприяння безпеці європейських армій уздовж кордону з Росією. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Financial Times.

За даними видання, минулого тижня представники Пентагону повідомили європейських дипломатів, що США більше не фінансуватимуть програми з підготовки та оснащення військових у країнах Східної Європи, які, як пише FT, "можуть опинитися на передовій у разі конфлікту з Росією".

Витрати на програму, що підпадає під дію розділу 333, який дозволяє Пентагону надавати навчання і військову підтримку союзним США державам, повинні бути схвалені Конгресом. Проте адміністрація Трампа не подавала запиту щодо додаткових коштів.

За словами співрозмовників видання в Сенаті, це рішення може призвести до скорочення "сотень мільйонів доларів". Вже схвалені кошти будуть доступні до кінця вересня 2026 року.

У період з 2018 до 2022 року на програми військової допомоги в Європі було виділено $1,6 млрд – близько 29% усіх витрат США на закордонну оборонну допомогу за цей період. Ключовими одержувачами виступали Естонія, Латвія та Литва, уточнює FT із посиланням на Управління з підзвітності уряду США.

У Білому домі заявили, що рішення узгоджене з європейськими країнами та пов'язане з необхідністю того, щоб Європа "взяла на себе більше відповідальності за власну оборону".

Проте співрозмовники видання стверджують, що уряди низки держав були "приголомшені цим повідомленням" і тепер вимагають роз'яснень від Вашингтона.

Представник Білого дому заявив, що цей крок узгоджується із зусиллями президента Дональда Трампа щодо "переоцінки та реорганізації" іноземної допомоги та відповідає указу, який він видав у перший день свого перебування на посаді.

"Ці дії були скоординовані з європейськими країнами відповідно до указу президента і давнього акценту на тому, щоб Європа взяла на себе більше відповідальності за власну оборону", – сказав американський чиновник.