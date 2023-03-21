В настоящее время финансовые системы вступающих в еврозону стран должны соответствовать Маастрихтским критериям. Рассмотрим их последовательно

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Одной из главных экономических проблем, обеспечивающих состояние и развитие финансов Украины и влияющих на экономическое развитие, является стабильность денежной единицы государства. Разумеется, во время войны украинская гривна испытывает тяжелые потрясения. Фактически он держится на плаву за счет международной помощи. Как один из вариантов обеспечения стабильности денежной системы Украины есть привязка гривны к евро или вообще вступление Украины в ЕС. В настоящее время финансовые системы вступающих в еврозону стран должны соответствовать Маастрихтским критериям. Рассмотрим их последовательно:

Первым критерием есть состояние Государственного бюджета страны. Такой бюджет должен быть сведен с нулевым или положительным сальдо. В исключительных случаях разрешается сведение бюджета с дефицитом, что не превышает 3% ВВП в конце финансового года. В Украине, учитывая значительное увеличение расходов на военные нужды, общий дефицит бюджета на протяжении января-сентября 2022 составил около 500 млрд. грн. Учитывая реальное падение ВВП на уровне не менее 30%, дефицит Госбюджета Украины ожидается не менее 15% ВВП (до 25% ВВП с учетом грантов). В 2023 году без окончания войны ситуация не улучшится. Дефицит ожидается на уровне 20,6% ВВП. Доходы составят 1,33 трлн.грн., что едва хватит на покрытие военных расходов. Расходы составят в целом практически двойную сумму и составят 2,64 трлн.грн. В целом ежемесячный дефицит Госбюджета оценивается на уровне 3,2 млрд долларов США. Преимущественно покрытие будет осуществляться за счет внешних сбережений. Это еще дальше будет увеличивать государственный долг Украины, который составляет сейчас 3,9 трлн.грн. Это превышает 60% от ВВП, что является еще одним маастрихтским критерием для вступления в еврозону. Но по итогам 2023 года этот долг может составить 6,4 трлн.грн., что составит 106% от ВВП Украины.

Это явление носит форс-мажорный характер и вызвано войной, но по ее окончании этот вопрос придется решать. Главным источником погашения хотя бы части Государственного долга должны стать репарации, полученные в перспективе от РФ. Погашение должно быть направлено, прежде всего, на наиболее дорогие и валютные сбережения, особенно перед внешними кредиторами. В частности, на погашение за счет репараций первоочередное право имеют кредиторы, которые предоставили средства на финансирование нужд Украины во время войны.

Следовательно, чтобы выполнить первую часть Маастрихтских критериев для вступления в зону евро, Украина должна уменьшить дефицит Государственного бюджета и существенно сократить внешний долг. Это выглядит реальным после войны после получения репараций.

Вторым Маастрихтским критерием есть требования к обменному курсу евро. Государство должно не менее 2 лет участвовать в европейском механизме обменных курсов и обеспечивать стабильность обменного курса к евро. Учитывая сегодняшний день, обеспечить выполнение этого принципа Украине удается лучше других. Правда, все это преимущественно благодаря грантовой и кредитной помощи других стран. Но исходя из ситуации на сегодняшний день, в случае продолжения поддержки, обеспечить курсовую стабильность для Украины вполне реально.

Третьим маастрихтским критерием является уровень инфляции. Размер инфляции в стране не может превышать более чем на 1,5 процентных пункта, средний уровень в трех государствах-членах ЕС, имеющих минимальные показатели инфляции. При этом учитываются показатели всех членов Евросоюза, а не только стран-участниц еврозоны. Здесь необходимо отметить, что в последнее время из-за роста цен на энергоносители в результате войны и значительного увеличения денежной массы, произошедшей из-за эмиссии денег в период карантинных ограничений, инфляция в еврозоне значительно выросла. Так, годовой уровень инфляции в странах еврозоны в октябре составил в годовом исчислении 10,7% (максимальный показатель со времени введения евро в 1999 году). Самые низкие показатели инфляции – во Франции и Испании. Но и они превышают 7% годовых. То есть Украине для выполнения Маастрихтских критериев необходимо иметь уровень инфляции примерно 9%. Но, в результате и сверхтяжелый удар по финансовой системе, инфляция в этом году составит примерно 30% годовых, в следующем – по предварительным прогнозам ожидается ее сохранение на том же уровне, и только в 2024 году ее уровень может существенно упасть. Здесь все зависит главным образом от того, как долго продлится война в Украине и на каком уровне ожидается поддержка со стороны зарубежных партнеров. Но понятно, что даже в случае немедленного окончания боевых действий и возобновления контроля Украины над территорией хотя бы до линии разграничения на 24 февраля, учитывая огромные потребности в государственном финансировании как восстановления инфраструктуры, так и поддержки значительного количества населения без продления международной помощи и (лучший вариант) получения репараций от России, удержать уровень инфляции даже на уровне 30% будет практически невозможно.

Четвертым маастрихтским критерием является размер процентной ставки по долгосрочным государственным облигациям сроком на 10 лет. Он не может превышать более 2 процентных пункта, аналогичные показатели в государствах, достигших наиболее низкого уровня инфляции. На сегодняшний день уровень процентных ставок в странах Еврозоны составляет: во Франции – около 2,6% годовых, в Испании – около 3%, в Германии – около 3%. В то же время в Украине процентные ставки доходят до уровня 18-19% годовых. И это – по облигациям, размещенным на срок не более 1-1,5 лет! Фактически инвесторы размещают денежные средства с отрицательной процентной ставкой. Это они делают во многом в отсутствие альтернатив размещения денег. На сегодняшний день в Украине фактически отсутствует актив, который давал бы доходность гарантированно выше уровня инфляции. Банки, особенно системно важные, не спешат повышать процентные ставки, потому что во-первых, у многих из них нет проблем с ликвидностью, а во-вторых, практически отсутствует инструмент доходности, который позволял бы прибыльно размещать эти средства. Рынок недвижимости, в частности, в Киеве, сейчас перенасыщен значительным количеством новостроек. Покупка недвижимости с последующим предоставлением ее в аренду не является высокодоходной деятельностью, поскольку, во-первых, значительная часть платежеспособных граждан находится за границей, во-вторых, и без военных действий демографические тенденции неблагоприятны для увеличения работоспособных и платежеспособных клиентов, в-третьих, значительно возросли затраты на ремонт жилья. Практически все материальные активы со временем обесцениваются. Поэтому значимой альтернативы государственным облигациям нет. Но чтобы выполнить Маастрихтский критерий по размеру процентной ставки, нужно окончание войны с практически 100% гарантиями безопасности для Украины. В противном случае не будет никакого спроса на инструменты сроком на 10 лет, а во-вторых, даже по краткосрочным облигациям процентная ставка будет существенно превышать аналогичные показатели по аналогичным ценным бумагам в странах ЕС. Отсутствие "железобетонной" гарантии безопасности послевоенной Украины будет означать значительные военные расходы, что сделает невозможным стремительный экономический рост, учитывая очень большое количество лиц, получающих помощь из Госбюджета. Это будет означать значительный дефицит Госбюджета и высокие инфляционные риски. Конечно, если уровень инфляции в Украине будет существенно отличаться от уровня инфляции в странах Еврозоны, ни о каком выполнении Маастрихтстских критериев не может быть и речи.

Ну и последним, пятым Маастрихтским критерием для вступления в еврозону является обеспечение независимости Национального банка Украины и приведение его статуса в соответствие с Уставом Европейской системы центральных банков. Выполнение этого критерия проблем не составляет, поскольку в настоящее время в правовом отношении Нацбанк Украины в целом отвечает указанным критериям.

Дополнительно следует отметить еще одну вещь. На сегодняшний день доля евро в валютной структуре международных расчетов Украины не очень велика, хотя и выросла за последние годы. Так, по данным Национального банка Украины, в экспортных расчетах Украины с 2015 по 2021 год она выросла с 13 до более 26%. Ее стремительное увеличение наблюдается после начала войны в 2022 году – до 44%, прежде всего из-за блокады морских торговых портов. В то же время, в структуре украинского импорта доля евро в 2021 году впервые превысила долю доллара США. Но доля доллара США во внешней торговле Украины в ближайшие годы все еще остается большой, учитывая структуру экспорта Украины и основные направления экспортных поставок. Да, даже после окончания войны создание новых производственных мощностей будет занимать определенное время. По предварительным прогнозам, по данным Национального банка Украины доля зерновых культур, масла и продукции ГМК в структуре экспорта Украины, по крайней мере в ближайшие 2 года, будет превышать 50%. Расчеты за эту продукцию производятся преимущественно в долларах США, поскольку главными ее покупателями не являются страны Европы. В то же время, активная послевоенная евроинтеграция Украины и переход к промышленным стандартам ЕС позволят изменить структуру экспорта Украины на более технологичную с большей добавленной стоимостью, что приведет к росту доли евро во внешнеторговом балансе Украины.

Подытоживая, можно заключить, что фактическое вступление Украины в еврозону возможно лишь через несколько лет после успешного окончания войны Украиной. Только тогда финансовая система государства будет стабильной, а инфляция и процентные ставки по гособлигациям выйдут на уровень, близкий к европейскому. Но чтобы в кратчайшие сроки восстановить экономический уровень Украины хотя бы до довоенных показателей, должны быть установлены четкие гарантии дальнейшей безопасности Украины и в кратчайшие сроки получены репарации от РФ в размере хотя бы 200 млрд. долларов США.