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Стоимость токена Omicron взлетела в 10 раз после обнаружения нового штамма COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 16:24
Стоимость токена Omicron взлетела в 10 раз после обнаружения нового штамма COVID-19 - Фото
Фото: coingecko.com

Крипто-токен, названный в честь нового штамма COVID-19 "Omicron", вырос более чем на 650% за 3 дня. Его стоимость теперь составляет более $400 млн. Об этом сообщается в отраслевом канале Twitter Mr. Whale.

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"Если это не признак того, что мы находимся в гигантском пузыре, тогда я не знаю, что это такое", — отметили в Mr. Whale.

Стоимость токена Omicron взлетела в 10 раз после обнаружения нового штамма COVID-19

27 ноября токен Omicron стартовал с $65, но уже 29 ноября цена достигла исторического максимума и составила $689,12 за монету.

В целом, котировки Omicron (OMIC) выросли более чем на 900% с момента присвоения ВОЗ аналогичного названия нововыявленному штамму коронавируса.

Стоимость токена Omicron взлетела в 10 раз после обнаружения нового штамма COVID-19
Omicron – это проект DeFi, монета которого Omicron DAO выпущена на протоколе второго уровня Arbitrum One и торгуется на SushiSwap. Согласно Twitter, запуск актива состоялся 2 ноября.
  • 26 ноября ВОЗ назвала новый штамм коронавируса "омикрон" и отнесла его в категорию вызывающих беспокойство. После этого мировые фондовые рынки сильно падали. Так, европейские фондовые индексы продемонстрировали худшую сессию за более чем год, а фьючерсы на многие американские акции также резко снизились. В тот же день о закрытии границ для людей из южноафриканских стран объявили Германия и Великобритания.
  • 27 ноября стоимость биткоина рухнула до $53 600 из-за нового штамма COVID-19. Как сообщает CNBC биткоин резко упал вместе с другими активами, достигнув семинедельного минимума.

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Анна Лыса-Кузмич
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новый штамм коронавируса токен Omicron
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