Суд отменил решения, позволявшие Юнайтед Энерджи списать 2,6 млрд грн долга
Судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда частично удовлетворили кассационные жалобы Укрэнерго и Нацкомиссии по энергетике и отменили решения суда, позволявшие фирме "Юнайтед Энерджи" списать долг перед государством в размере 2,6 млрд грн. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.
Дело было направлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.
Суть дела
Юнайтед Энерджи требовала отменить пункт правил, на основании которого у компании возник долг перед государственным Укрэнерго на более чем 2,6 млрд грн. Суд первой инстанции принял решение в пользу энерготрейдера, однако в апелляции это решение было отменено. Так что фирма обратилась с кассационной жалобой.
По мнению Юнайтед Энерджи, формула дискриминационная. В то же время представители Нацкомиссии и Укрэнерго объяснили, что Укрэнерго – это не предприятие и не может получать прибыль. Эта госкомпания выполняет функции диспетчера рынка электроэнергии, цена на котором зависит от баланса энергии в сети.
Заслушав объяснения сторон, коллегия судей Кассационного админсуда Верховного Суда отказала Юнайтед Энерджи в удовлетворении кассационной жалобы и оставила решение апелляционного суда без изменений. 10 декабря 2024 года Юнайтед Энерджи проиграла суд.
- Юнайтед Энерджи известна тем, что снабжала электроэнергией предприятия Игоря Коломойского, которому она нужна для обеспечения работы двух энергоемких ферросплавных заводов. Владельцем и директором компании является Андрей Короткевич-Лещенко.
- В октябре 2023 года компания получила почти 1,7 млн грн штрафа за ряд нарушений. С марта 2022 года Юнайтед Энерджи находится в "дефолтном" статусе на рынке электроэнергии.
- По другому делу 11 января 2024 НАБУ сообщило, что Укрэнерго в 2022 году продало трейдеру Юнайтед Энерджи электроэнергию на сумму более 716 млн грн, но не получило от него денег. В рамках этого уголовного производства подозрения получили четверо фигурантов. Энерготрейдер считает суть дела хозяйственной, а не уголовной.