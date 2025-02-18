Суд отменил решения, позволявшие Юнайтед Энерджи списать 2,6 млрд грн долга

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Судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда частично удовлетворили кассационные жалобы Укрэнерго и Нацкомиссии по энергетике и отменили решения суда, позволявшие фирме "Юнайтед Энерджи" списать долг перед государством в размере 2,6 млрд грн. Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Дело было направлено на повторное рассмотрение в Хозяйственный суд города Киева.

Суть дела

Юнайтед Энерджи требовала отменить пункт правил, на основании которого у компании возник долг перед государственным Укрэнерго на более чем 2,6 млрд грн. Суд первой инстанции принял решение в пользу энерготрейдера, однако в апелляции это решение было отменено. Так что фирма обратилась с кассационной жалобой.

По мнению Юнайтед Энерджи, формула дискриминационная. В то же время представители Нацкомиссии и Укрэнерго объяснили, что Укрэнерго – это не предприятие и не может получать прибыль. Эта госкомпания выполняет функции диспетчера рынка электроэнергии, цена на котором зависит от баланса энергии в сети.

Заслушав объяснения сторон, коллегия судей Кассационного админсуда Верховного Суда отказала Юнайтед Энерджи в удовлетворении кассационной жалобы и оставила решение апелляционного суда без изменений. 10 декабря 2024 года Юнайтед Энерджи проиграла суд.