Суд скасував рішення, які дозволяли Юнайтед Енерджі списати 2,6 млрд грн боргу

Верховний Суд скасував рішення, які дозволяли фірмі з оточення Коломойського списати борг у 2,6 млрд грн

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Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду частково задовольнили касаційні скарги Укренерго та Нацкомісії з питань енергетики і скасували рішення суду, які дозволяли фірмі "Юнайтед Енерджі" списати борг перед державою розміром 2,6 млрд грн. Про це пише Центр протидії корупції.

Справу спрямували на повторний розгляд до Господарського суду міста Києва.

Суть справи

Юнайтед Енерджі вимагала скасувати пункт правил, на підставі якого в компанії виник борг перед державним Укренерго на понад 2,6 млрд грн. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь енерготрейдера, однак в апеляції це рішення скасували. Тож фірма звернулася з касаційною скаргою.

На думку Юнайтед Енерджі, формула є дискримінаційною. Водночас представники Нацкомісії та Укренерго пояснили, що Укренерго – це не суб'єкт господарювання і не може отримувати прибуток. Ця держкомпанія виконує функції диспетчера ринку електроенергії, ціна на якому залежить від балансу енергії в мережі.

Заслухавши пояснення сторін, колегія суддів Касаційного адмінсуду Верховного Суду відмовила Юнайтед Енерджі в задоволенні касаційної скарги і залишила рішення апеляційного суду без змін. 10 грудня 2024 року Юнайтед Енерджі програла суд.