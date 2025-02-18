Суд скасував рішення, які дозволяли Юнайтед Енерджі списати 2,6 млрд грн боргу
Судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду частково задовольнили касаційні скарги Укренерго та Нацкомісії з питань енергетики і скасували рішення суду, які дозволяли фірмі "Юнайтед Енерджі" списати борг перед державою розміром 2,6 млрд грн. Про це пише Центр протидії корупції.
Справу спрямували на повторний розгляд до Господарського суду міста Києва.
Суть справи
Юнайтед Енерджі вимагала скасувати пункт правил, на підставі якого в компанії виник борг перед державним Укренерго на понад 2,6 млрд грн. Суд першої інстанції ухвалив рішення на користь енерготрейдера, однак в апеляції це рішення скасували. Тож фірма звернулася з касаційною скаргою.
На думку Юнайтед Енерджі, формула є дискримінаційною. Водночас представники Нацкомісії та Укренерго пояснили, що Укренерго – це не суб'єкт господарювання і не може отримувати прибуток. Ця держкомпанія виконує функції диспетчера ринку електроенергії, ціна на якому залежить від балансу енергії в мережі.
Заслухавши пояснення сторін, колегія суддів Касаційного адмінсуду Верховного Суду відмовила Юнайтед Енерджі в задоволенні касаційної скарги і залишила рішення апеляційного суду без змін. 10 грудня 2024 року Юнайтед Енерджі програла суд.
- Юнайтед Енерджі відома тим, що постачала електроенергію на підприємства Ігоря Коломойського, якому вона потрібна для забезпечення роботи двох енергомістких феросплавних заводів. Власником та директором компанії є Андрій Короткевич-Лещенко.
- У жовтні 2023 року компанія отримала майже 1,7 млн грн штрафу за низку порушень. З березня 2022 року Юнайтед Енерджі є у "дефолтному" статусі на ринку електроенергії.
- За іншою справою 11 січня 2024 року НАБУ повідомило, що Укренерго у 2022 році продало трейдеру Юнайтед Енерджі електроенергію на суму понад 716 млн грн, але не отримало від нього грошей. У межах цього кримінального провадження підозри отримали четверо фігурантів. Енерготрейдер вважає суть справи господарською, а не кримінальною.