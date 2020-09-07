Суркисы vs ПриватБанк. НАБУ завело дело из-за попыток завладеть имуществом банка – НВ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом государственного ПриватБанка в особо крупных размерах, сообщает НВ Бизнес.

Уголовное производство открыто по статье 15 части 3 Уголовного кодекса (покушение на совершение преступления является неоконченным).

В кратком описании обстоятельств дела указывается, что фигуранты дела еще не определены, но среди них есть те, кто представляет судебную ветвь власти, служебные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний связанных с олигархами Григорием и Игорем Суркисами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP).

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Наталия Софиенко

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