Суркисы vs ПриватБанк. НАБУ завело дело из-за попыток завладеть имуществом банка – НВ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 4 сентября открыло уголовное производство по факту незавершенного покушения на завладение имуществом государственного ПриватБанка в особо крупных размерах, сообщает НВ Бизнес.
Уголовное производство открыто по статье 15 части 3 Уголовного кодекса (покушение на совершение преступления является неоконченным).
В кратком описании обстоятельств дела указывается, что фигуранты дела еще не определены, но среди них есть те, кто представляет судебную ветвь власти, служебные лица Государственной исполнительной службы, сотрудники шести английских компаний связанных с олигархами Григорием и Игорем Суркисами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP).
Читайте также: Кафка от Вовка. ПриватБанк почти проиграл Суркисам $350 млн в Печерском суде. Что дальше?
- 2 сентября Печерский районный суд удовлетворил требование шести офшорных компаний, связанных с братьями Григорием и Игорем Суркисами о взыскании с ПриватБанка $350 млн. Компании требовали, чтобы ПриватБанк выполнял условия депозитных договоров, которые были заключены между ними и кипрским филиалом банка до национализации в декабре 2016 года. Общая сумма требований компаний – $250 млн тела депозитов и $100 млн процентов.
- После национализации государство конвертировало эти средства в капитал, поскольку Суркисы были признаны связанными лицами с экс-владельцами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
- Министр юстиции Денис Малюська отметил, что позитивное решение в пользу компаний Суркисов "абсурдно и выходит за пределы здравого смысла".
- Министерство юстиции подготовило законопроект, который блокирует исполнение решения Печерского районного суда.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Комментарии