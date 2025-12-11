Свириденко: Мобилизованные смогут оформить ипотеку под 3% по єОселі

Через єОселю льготную ипотеку оформили 21 864 семьи, из них 6438 – военных и ветеранов, отметила премьер-министр

Фото из Telegram Юлии Свириденко

Мобилизованные военнослужащие смогут оформлять ипотеку на жилье под 3% по программе "єОселя". Соответствующее решение принял Кабмин, сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко.

"Решение правительства позволит военным, которые мобилизовались, оформлять ипотеку под 3% вместо 7%. Таким образом создаем равные возможности как для мобилизованных, так и для тех, кто служит по контракту", – заявила она.

Правительство установило лимиты на площадь такого жилья: до 115,5 м² для квартир и до 125,5 м² – для домов.

В целом, по словам Свириденко, через єОселю льготную ипотеку оформили 21 864 семьи, из них 6438 – военных и ветеранов.

Оформить ипотеку по программе можно через приложение "Дія", отметили в Кабмине.