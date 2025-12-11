Свириденко: Мобілізовані зможуть оформити іпотеку під 3% за єОселею

Через єОселю пільгову іпотеку оформили 21 864 родини, з них 6438 – військових та ветеранів, зазначила прем'єр-міністерка

Фото з Telegram Юлії Свириденко

Мобілізовані військовослужбовці зможуть оформлювати іпотеку на житло під 3% за програмою "єОселя". Відповідне рішення ухвалив Кабмін, повідомила у Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Рішення уряду дозволить військовим, які мобілізувалися, оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Таким чином створюємо рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом", – заявила вона.

Уряд встановив ліміти на площу такого житла: до 115,5 м² для квартир та до 125,5 м² – для будинків.

Загалом, за словами Свириденко, через єОселю пільгову іпотеку оформили 21 864 родини, з них 6438 – військових та ветеранів.

Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок "Дія", зазначили у Кабміні.