Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла $2,7 млрд капитализации после его ареста
Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла $2,7 млрд капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней вырос. Об этом пишет Bloomberg.
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Согласно данным CoinMarketCap, самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 – $5,34. В то же время 24 августа цена на Toncoin составляла $6,8. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.
По состоянию на 12:15 26 августа стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах $5,6.
В то же время, издание Cointelegraph пишет, что открытый интерес трейдеров к TON вырос на 32%.
Toncoin – криптовалюта, разработанная как часть проекта Telegram Open Network (TON) компанией Telegram. После того, как Telegram прекратил свое участие в проекте из-за регуляторных трудностей, развитие TON продолжилось независимым сообществом разработчиков.
В последнее время Toncoin быстро набрал популярность, что позволило ему войти в десятку величайших криптовалют мира.
- Вечером 24 августа 2024 года во французском аэропорту задержали основателя и гендиректора Telegram Дурова. Днем российское посольство запросило консульский доступ к задержанному.
- Французский канал TF1 со ссылкой на свои источники отмечал, что бизнесмену могут выдвинуть подозрение в участии в терроризме, наркоторговле, мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях из-за недостаточной модерации контента в мессенджере.