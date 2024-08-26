Связанная с Дуровым криптовалюта потеряла $2,7 млрд капитализации после его ареста

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Основанная Павлом Дуровым криптовалюта Toncoin потеряла $2,7 млрд капитализации после новостей о задержании основателя мессенджера Telegram, но интерес к ней вырос. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно данным CoinMarketCap, самая низкая стоимость криптовалюты была зафиксирована 25 августа в 11:05 – $5,34. В то же время 24 августа цена на Toncoin составляла $6,8. Таким образом, за сутки криптовалюта резко упала почти на 20%.

По состоянию на 12:15 26 августа стоимость криптовалюты Дурова колеблется в пределах $5,6.

В то же время, издание Cointelegraph пишет, что открытый интерес трейдеров к TON вырос на 32%.

Справка Открытый интерес (OI) – это общее количество активных контрактов на покупку или продажу криптовалют на бирже в конкретный момент времени. Увеличение OI указывает на рост уверенности трейдеров в прогнозах цены. Открытый интерес (OI) – это общее количество активных контрактов на покупку или продажу криптовалют на бирже в конкретный момент времени. Увеличение OI указывает на рост уверенности трейдеров в прогнозах цены.

Toncoin – криптовалюта, разработанная как часть проекта Telegram Open Network (TON) компанией Telegram. После того, как Telegram прекратил свое участие в проекте из-за регуляторных трудностей, развитие TON продолжилось независимым сообществом разработчиков.

В последнее время Toncoin быстро набрал популярность, что позволило ему войти в десятку величайших криптовалют мира.