Пов'язана з Дуровим криптовалюта втратила $2,7 млрд капіталізації після його арешту
Заснована Павлом Дуровим криптовалюта Toncoin втратила $2,7 млрд капіталізації після новин про затримання засновника месенджера Telegram, але інтерес до неї зріс. Про це пише Bloomberg.
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Згідно з даними CoinMarketCap, найнижча вартість криптовалюти була зафіксована 25 серпня об 11:05 – $5,34. У такий самий час 24 серпня ціна на Toncoin становила $6,8. Таким чином, за добу криптовалюта різко впала майже на 20%
Станом на 12:15 26 серпня вартість криптовалюти Дурова коливається в межах $5,6.
Водночас, видання Cointelegraph пише, що відкритий інтерес трейдерів до TON зріс на 32%.
Toncoin – криптовалюта, яка була розроблена як частина проєкту Telegram Open Network (TON) компанією Telegram. Після того, як Telegram припинив свою участь у проєкті через регуляторні труднощі, розвиток TON продовжився незалежною спільнотою розробників.
Останнім часом Toncoin швидко набрав популярність, що дозволило йому увійти у десятку найбільших криптовалют світу.
- Увечері 24 серпня 2024 року у французькому аеропорту затримали засновника і гендиректора Telegram Дурова. Вдень російське посольство запросило консульський доступ до затриманого.
- Французький канал TF1 з посиланням на свої джерела зазначав, що бізнесмену можуть висунути підозру в участі у тероризмі, наркоторгівлі, шахрайстві, відмиванні грошей та інших злочинах через недостатню модерацію контенту у месенджері.