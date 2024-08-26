Пов'язана з Дуровим криптовалюта втратила $2,7 млрд капіталізації після його арешту

Toncoin обвалився після новин про арешт засновника месенджера Telegram Дурова

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Заснована Павлом Дуровим криптовалюта Toncoin втратила $2,7 млрд капіталізації після новин про затримання засновника месенджера Telegram, але інтерес до неї зріс. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з даними CoinMarketCap, найнижча вартість криптовалюти була зафіксована 25 серпня об 11:05 – $5,34. У такий самий час 24 серпня ціна на Toncoin становила $6,8. Таким чином, за добу криптовалюта різко впала майже на 20%

Станом на 12:15 26 серпня вартість криптовалюти Дурова коливається в межах $5,6.

Водночас, видання Cointelegraph пише, що відкритий інтерес трейдерів до TON зріс на 32%.

Довідка Відкритий інтерес (OI) – це загальна кількість активних контрактів на купівлю або продаж криптовалют на біржі в конкретний момент часу. Збільшення OI вказує на зростання впевненості трейдерів у прогнозах ціни. Відкритий інтерес (OI) – це загальна кількість активних контрактів на купівлю або продаж криптовалют на біржі в конкретний момент часу. Збільшення OI вказує на зростання впевненості трейдерів у прогнозах ціни.

Toncoin – криптовалюта, яка була розроблена як частина проєкту Telegram Open Network (TON) компанією Telegram. Після того, як Telegram припинив свою участь у проєкті через регуляторні труднощі, розвиток TON продовжився незалежною спільнотою розробників.

Останнім часом Toncoin швидко набрав популярність, що дозволило йому увійти у десятку найбільших криптовалют світу.