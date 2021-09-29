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Как банки помогают МСБ: опыт ТАСКОМБАНКА p

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 10:00
Как банки помогают МСБ: опыт ТАСКОМБАНКА - Фото

На правах рекламы

Малый и средний бизнес – это основа любой экономики. О сегодняшнем финансировании бизнеса, стратегии развития и дальнейших планах Банка по поддержке развития МСБ рассказал Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНКА Олег Поляк. 

— Какова ситуация сегодня на рынке МСБ и восстанавливается ли финансирование сектора?

— В Украине доля малого и среднего бизнеса в ВВП по разным оценкам составляет от 49 – 55%, а доля занятых в бизнес-секторе – около 63%. Это направление чрезвычайно важно для развития сильной экономики, и именно он может стать драйвером развития страны.  Ведь малый и средний бизнес — это производство, строительство, торговля, рабочие места и, в общем, возможность заниматься собственным делом. 

В 2021 году, по результатам оценки НБУ, реальный сектор восстанавливается от коронакризиса. Динамика отраслей неравномерна, однако сегмент в целом устойчив, постепенно растет и кредитование МСБ. В ТАСКОМБАНКЕ малый и средний бизнес — одно из приоритетных направлений и мы ведем активную работу с клиентами в части финансирования. 

Что сейчас необходимо бизнесу и изменилась ли Ваша стратегия обслуживания клиентов МСБ?

— За последние годы банки существенно изменили подходы к сотрудничеству с клиентами, делая ставку на удаленные сервисы обслуживания. Региональные сети финансовых учреждений сокращаются, но клиентам крайне важно быть в тесном контакте со своим банком, им необходимо чувствовать поддержку и надежное плечо партнера. Бизнеса необходимы гибкие продукты и индивидуальный подход к программам финансирования. 

Это побудило нас к кардинальным изменениям в подходах в обслуживании клиентов, а также к формированию новых продуктов, наиболее соответствующих потребностям бизнеса и современным реалиям рынка. В прошлом году обслуживание МСБ было выделено в отдельную бизнес-линию ТАСКОМБАНКА. Реализуя стратегию развития этого направления, мы сосредоточились на развитии региональной сети по обслуживанию бизнеса и личном общении с клиентами, ведь только так можно понять реальные потребности их предприятий. 

Рынок меняется, и мы должны понимать бизнес клиента, уметь предлагать и миксовать продукты, которые будут максимально эффективными для развития бизнеса клиента, ведь набор стандартных пакетов на практике не дает той эффективности, на которую рассчитывает бизнес, обращаясь в банк. Для этого мы обустраиваем в своих точках продаж новые выделенные зоны обслуживания для МСБ, закрепляем персональных менеджеров за каждым клиентом, которые и сопровождают клиента на протяжении всего сотрудничества с Банком.

Специалисты Главного офиса постоянно сотрудничают с региональной сетью, разрабатывая банковские продукты, которые соответствуют нынешним потребностям бизнеса, а также выезжают в регионы для встреч с клиентами. Как результат, оперативное взаимодействие Банка с клиентом делают наши продукты понятными и эффективными для потребителей. Растут депозитные и кредитные портфели, увеличивается количество клиентов. 

— Какие банковские продукты малому и среднему бизнесу сегодня предлагает ТАСКОМБАНК?

— Сейчас рынок банковских услуг для МСБ очень конкурентный. Есть два ключевых направления, которые сегодня наиболее необходимы бизнесу: финансирование и инвестиционные инструменты. ТАСКОМБАНК предоставляет отечественному предпринимательству весь спектр банковских услуг. Мы предлагаем предпринимателям различные виды финансирования: овердрафт, факторинг, кредитная линия под залог недвижимости, инвестиционные кредиты, в том числе в рамках государственных программ. Также Банк предоставляет комплекс услуг для клиентов МСБ на базе тарифных пакетов, содержащих открытие и ведение текущих счетов, обслуживание операций внешнеэкономической деятельности (ВЭД), кредитования и размещения средств на депозит, прием выручки, осуществление платежей, карточные продукты и онлайн-сервисы для бизнеса. 

— Предприятия каких отраслей ваши основные клиенты?

— Сеть отделений ТАСКОМБАНКА охватывает все регионы нашей страны. Каждый из них имеет свою специализацию. Наши клиенты — это представители всех сфер экономики. Банк активно сотрудничает с аграриями, производителями, представителями торговли. 

— Как оцениваете итоги в направлении кредитования МСБ за первую половину 2021?

— С начала года портфель кредитов, которые привлекли МСБ-клиенты ТАСКОМБАНКА, увеличился, продемонстрировав прирост 50%. Большинство кредитов были выданы на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Такой стремительный рост обеспечен, в первую очередь, за счет новых кредитных продуктов Банка и благодаря активному участию в госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%". 

— Какие стратегические планы развития МСБ в ТАСКОМБАНКЕ?

— У нас амбициозные планы по развитию этого направления. В частности это  увеличение рыночной доли в кредитовании МСБ за счет увеличения финансирования региональных предпринимателей. Региональная сеть Банка уже достаточно развита, и мы планируем открытие отделений в Днепре, Новомосковске, Павлограде, Херсоне, которые будут специализироваться на обслуживании клиентов МСБ. 

Воплощая в жизнь стратегию тесного сотрудничества с клиентами Банка, мы разработали модель Бизнес-сообщества ТАСКОМБАНКА, которую планируем запустить на нашем сайте уже в октябре. Это будет платформа для общения, которая, надеемся, объединит наших клиентов и они смогут делиться своими историями успеха и обмениваться опытом, открывать новые возможности для развития бизнеса, продвигая свои товары и услуги и находить новых надежных партнеров.

ТАСкомбанк
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