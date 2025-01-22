"Теплая зима": Кабмин доначислит помощь 5000 детей, которые не получили выплату

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Кабинет министров принял решение провести доначисление тем, кому по техническим причинам не была выплачена помощь "Теплая зима" в рамках комплексного пакета "Зимней поддержки" в 2024 году. Об этом сообщает Минсоцполитики.

"К сожалению, из-за отключения электроэнергии в декабре и невозможности начислить помощь из-за необходимости уточнения данных часть семей не смогли вовремя получить выплату", – отмечает пресс-служба Минсоцполитики.

Таким образом, еще около 5000 человек смогут получить 6500 грн финансовой помощи "Теплая зима".

В декабре 2024 года украинским семьям, которые являются малообеспеченными семьями с детьми или семьями-ВПЛ с детьми, получающим выплаты на проживание, выплачивали на каждого ребенка до 18 лет по 6500 грн единовременной денежной помощи.

Также помощь начислялась лицам с инвалидностью I группы из внутренне перемещенных лиц. Благодаря этой инициативе более 594 000 украинцев получили пособие на сумму 3,9 млрд грн.