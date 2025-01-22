Мінсоцполітики запровадило нову виплату "Тепла зима": отримають 5000 дітей

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Кабінет міністрів ухвалив рішення провести донарахування тим, кому з технічних причин не було виплачено допомогу "Тепла зима" у межах комплексного пакета "Зимової підтримки" у 2024 році. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

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"На жаль, через відключення електроенергії у грудні та неможливість нарахувати допомогу через необхідність уточнення даних, частина родин не змогли вчасно отримати виплату", – зазначає пресслужба Мінсоцполітики.

Таким чином, ще близько 5 000 осіб зможуть отримати 6500 грн фінансової допомоги "Тепла зима".

Протягом грудня 2024 року українським родинам, які є малозабезпеченими родинами з дітьми або родинами-ВПО з дітьми, що отримують виплати на проживання, виплачували на кожну дитину до 18 років по 6500 грн одноразової грошової допомоги.

Також допомога нараховувалась особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб. Завдяки цій ініціативі понад 594 000 українців отримали допомогу на суму 3,9 млрд грн.