Тепличные помидоры в Украине подорожали на 10% за неделю: названа причина

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Тепличные помидоры на украинском рынке предлагаются к продаже по 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

В то же время эксперты отмечают, что существенно повысить цены продавцы не рискуют, учитывая очень слабый спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Повышение отпускных цен произошло из-за заметного сокращения предложения тепличных помидоров на рынке Украины.

Основным поставщиком продукции сейчас традиционно выступает Турция, но в последние несколько недель в стране отмечались неблагоприятные погодные условия, что привело к существенному уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

В настоящее время тепличные помидоры в Украине реализуются в среднем на 36% дороже, чем в середине января 2024 года.

"Однако многие участники рынка сходятся во мнении, что такая ценовая ситуация в данном сегменте – это временное явление. Они не исключают, что уже на следующей неделе томаты снова начнут дешеветь после того, как нормализуются поставки турецких овощей на украинский рынок", – отмечают аналитики проекта.