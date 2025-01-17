Тепличні помідори в Україні подорожчали на 10% за тиждень: названо причину

Ціни на тепличні помідори піднялися через помітне скорочення пропозиції на ринку України

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Тепличні помідори на українському ринку пропонуються до продажу за 85-105 грн/кг ($2,01-2,48/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

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Водночас експерти зазначають, що більш суттєво підвищити ціни продавці не ризикують, враховуючи дуже слабкий попит із боку гуртових компаній та роздрібних мереж.

Підвищення відпускних цін відбулося через помітне скорочення пропозиції тепличних помідорів на ринку України.

Основним постачальником продукції зараз традиційно виступає Туреччина, але останні кілька тижнів у країні були несприятливі погодні умови, що призвело до істотного зменшення постачання тепличних овочів на зовнішні ринки.

Наразі тепличні помідори в Україні реалізуються в середньому на 36% дорожче, ніж у середині січня 2024 року.

"Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті — це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок", – зазначають аналітики проєкту.