Times: Европа работает над механизмом поддержки Украины на случай остановки помощи от США

Из Лондона поступают неофициальные сигналы о том, что Украину не оставят один на один с Россией даже в случае победы Трампа на выборах

Фото: Госдеп США

Великобритания вместе со странами Евросоюза разрабатывает механизм помощи Украине в случае, если на выборах в Соединенных Штатах Америки победит Дональд Трамп. Об этом пишет The Times со ссылкой на чиновника в британском правительстве.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По данным издания, страны пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы иметь возможность и дальше отправлять оружие и боеприпасы Украине и сдерживать Россию не менее года, независимо от того, сохранится ли помощь со стороны США.

Читайте также Фишка Трампа и не только. Почему помощь Украине стала заложницей границ США

"[Путин] делает ставку на Трампа, но Европа будет пытаться справиться без США, если Трамп попытается перекрыть кислород. Имеет ли Европа право просто сдаться лишь потому, что Трамп отказывает в долларах США? Я думаю, большинство осознает, что нельзя позволить Путину победить, потому что это будет иметь серьезные последствия для европейской безопасности", – сказал собеседник The Times.

Стратегия состоит в том, чтобы переждать Путина. По словам источника, в Лондоне считают, что Россия не способна вести войну до бесконечности.

"2024 год будет не о большом операционном успехе. Вряд ли в этом году произойдет большой прорыв. 2024-й – это о растягивании на 2025-й, чтобы фактически заставить [Путина] раскрыть карты и испытать его решительность", – сказал собеседник.

Британский министр обороны Грант Шеппс в разговоре с газетой не стал комментировать возможную победу Трампа на выборах в США в ноябре 2024 года, но сказал, что постоянно разговаривает с коллегами в Европе о необходимости поддержать Украину "в темный час". "Нам нужно сплотиться, чтобы помочь им в войне, которая будет определять Европу на десятилетия", – сказал он.