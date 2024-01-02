Times: Європа працює над механізмом підтримки України на випадок припинення допомоги від США

З Лондона надходять неофіційні сигнали про те, що Україну не залишать сам на сам з Росією навіть у разі перемоги Трампа на виборах

Фото: Держдеп США

Велика Британія разом із країнами Євросоюзу розробляє механізм допомоги Україні на випадок, якщо на виборах у Сполучених Штатах Америки переможе Дональд Трамп. Про це пише The Times з посиланням на високопосадовця в британському уряді.

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За даними видання, країни намагаються наростити виробничі потужності по всьому континенту, щоб мати можливість і надалі відправляти зброю та боєприпаси Україні та стримувати Росію не менше ніж рік, незалежно від того, чи збережеться допомога з боку США.

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"[Путін] робить ставку на Трампа, але Європа намагатиметься справитися без США, якщо Трамп спробує перекрити кисень. Чи має Європа право просто здатися лише тому, що Трамп відмовляє у доларах США? Я думаю, більшість усвідомлює, що не можна дозволити Путіну перемогти, бо це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки", – сказав співрозмовник The Times.

Стратегія полягає в тому, щоб перечекати Путіна. За словами джерела, у Лондоні вважають, що Росія не здатна вести війну нескінченно довго.

"2024 рік буде не про великий операційний успіх. Навряд чи цього року станеться великий прорив. 2024-й – це про розтягування на 2025-й, щоб фактично змусити [Путіна] розкрити карти й випробувати його рішучість", – сказав співрозмовник.

Британський міністр оборони Грант Шеппс у розмові з газетою не став коментувати можливу перемогу Трампа на виборах у США у листопаді 2024 року, але сказав, що постійно розмовляє з колегами в Європі про необхідність підтримати Україну "в темну годину". "Нам потрібно згуртуватися, щоб допомогти їм у війні, яка визначатиме Європу на десятиліття", – сказав він.